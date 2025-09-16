27 SEPTEMBRIE, TERMENUL-LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR PENTRU A SOLICITA TICHETUL DE ENERGIE

Termenul-limită pentru depunerea cererilor în vederea obținerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei este 27 septembrie, prin intermediul aplicației EPIDS, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Tichetele sunt destinate acoperirii facturilor de energie electrică aferentă iulie și august 2025.

Cererile se pot depune online, în aplicaţie, sau la oficiile poştale şi la primării. Recomandăm depunerea cererilor cât mai repede, pentru a nu pierde sprijinul pentru plata facturilor din iulie august 2025.

Informaţiile pe care trebuie să le introduceţi în cerere fac referire la datele de identificare ale solicitantului, respectiv ale membrilor familiei, iar, după caz, informaţii privind veniturile.

Excepţie fac beneficiarii de pensie din sistemul naţional de pensii, care nu trebuie să menţioneze în cerere veniturile, deoarece aceste date sunt transmise de către Casa Naţională de Pensii Publice.

Recomandarea instituției pentru completarea tichetului

Codul POD al locului de consum pentru care se solicită sprijinul, precum şi codul de client al contractului de energie electrică sunt, de asemenea, informaţii importante care se introduc în cerere. Aceste date se regăsesc pe factura emisă de către fiecare furnizor de energie electrică.

Instituţia recomandă o atenţie deosebită în completarea corectă a solicitării cu informaţiile menţionate mai sus, astfel încât să nu fie invalidată cererea (de exemplu, utilizarea diacriticelor este necesară, întâi numele, apoi prenumele, CNP-ul format din 13 cifre etc.).

Potrivit ANPIS, completarea cererii nu creează dificultăţi, iar corectitudinea datelor înscrise în solicitare conduce către obţinerea facilă a sprijinului pentru plata facturilor de energie electrică.

În acest context, ANPIS încurajează cetăţenii să acceseze acest tip de ajutor, iar informaţii suplimentare şi asistenţă privind procesul de solicitare şi utilizare a tichetului de energie, se pot obţine prin Call-center ANPIS: 021.9309 sau e-mail: [email protected].