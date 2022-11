Actorul Constantin Codrescu a încetat din viață în noaptea de duminică spre luni, a anunţat fiica acestuia. Constantin Codrescu, actor, regizor, scenograf, s-a născut la 5 septembrie 1931, la Huşi, judeţul Vaslui.

A absolvit Institutul de Teatru din Bucureşti în 1951, remarcându-se încă de atunci ca unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Excelent profesor, a îndrumat generaţii de studenţi în cadrul învăţământului artistic superior, la IATC Bucureşti, la Institutul de teatru din Târgu Mureş (1976 – 1989), iar după 1989 la Universitatea Ecologică Bucureşti şi Universitatea „Spiru Haret”.

Actor de mare profunzime, cu o voce caldă, inconfundabilă, Constantin Codrescu a avut o carieră prolifică în teatru şi film. A creat roluri de o tipologie variată, din dramaturgia naţională şi universală, pe mai multe scene ale ţării, printre care Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul Nottara, Teatrul Mic.

A dovedit şi o reală vocaţie de animator în la Teatrul Municipal „Maria Filotti” din Brăila unde a fost director din 1981 , când a venit ca regizor ( în urma unui concurs în 25 august 1981 ) și până in 15 ianuarie 1986 când a fost detașat la teatrul ”Ion Vasilescu’ din Giurgiu și apoi la Teatrul din Sfântu Gheorghe , ca regizor și director . Va reveni la Brăila cu „‘Moartea unui comis voiajor” ( 2000 ) si dramatizarea ”Caragiale fantasticul” in 2002 .

De la 1 septembrie 1981, prin venirea ca director al Teatrului Dramatic Maria Filotti a maestrului Constantin Codrescu , începe o etapă distinctă , având ca traiectorie imperativă, înscrierea reală a activității artistice în perimetrul mișcarii teatrale naționale.

Stagiunea 1984-1985 sub directoratul lui Constantin Codrescu a fost marcată de aniversare a 35 de ani de activitate permanentă la Braila .” Manifestarea s-a remarcat printr-o amplă deschidere culturală la care au participat reputați oameni de teatru : Ion Zamfirescu , Valentin Silvestru , Margareta Bărbuță , Paul Tutungiu , Victor Parhon, Dina Cocea si altii .” La Braila , teatrul a fost întotdeauna la el acasă . Întotdeauna in cei 35 de ani de când există cu tot mai aleasă reputație , fondând o tradiție in acest colț de țară. De trei ani de când la conducerea teatrului se afla excelentul actor si regizor Constantin Codrescu , la Braila se joaca cu precădere piese in premiera absolută ,sau premieră pe tara , propunând cu fiecare stagiune un numar impresionant de spectacole noi . Cu o trupă valoroasă , oportun înoită in ultima vreme cu tineri si foarte talentați actori , teatrul brailean cunoaste o noua varsta . (Tania Radu , revista Flacara pentru minte , inimă și literatură , 28 decembrie, 1984 ). Premierele stagiunii au fost : „Martor și judecator” de Ion Balan – dedicată lui Panait Istrati , a beneficiat de o inspirată transpunere regizoral -scenografică a lui Constantin Codrescu – secondat de Gheorghe Mosorescu .”Roata” – dramatizate de Cornelui Ifrim după Dominic Stanca – omagiază bicentenarul răscoalei , regia Constantin Codrescu .”Veghea” de Stefan Berciu , regia Marius Popescu ,” Intr-un parc , pe o banca” de Aleksandr Ghelman , inaugurează oficial Sala Studio a dramaticului brăilean , cu Bujor Macrin si Marilena Negru , regia Gheorghe Miletineanu . „Bătrânii nu-s de aruncat la vechituri” de Maurizio Constanzo , regia Gheorghe Miletineanu cu Ildy Codrescu si Mihai Stoicescu .

Au urmat premierele ” Anonimul venețian” de Giuseppe Berto, „Audiență la consul” de Ion Brad , regia Constantin Codrescu , „O noapte furtunoasa „de I.L. Caragiale , regia George Custură , „Greutatea omului” de Tudor Popescu , regia Constantin Codrescu si Dan Mănescu, cu Mircea Valentin , Nicolae Budescu, Sorin Dinculescu , Florin Chirpac , Petre Simionescu , Ildy Codrescu, Greta Manta si Anamaria Pislaru.

Sursa: Realitatea de Braila