Vineri, 17 martie 2023, începând cu ora 18.00, în Sala de spectacole a Casei Tineretului din Brăila, are loc recitalul susţinut de solista Alexandra Crăescu cu prilejul celei de-a XIII‑a ediţii a Concursului naţional de muzică uşoară pentru copii „ARMONIILE DUNĂRII”. Spectatorii pot asista, începând cu ora 10.00, la competiţia în care vor intra tineri cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani proveniţi din mai multe zone ale ţării.

Remarcată încă din 2008, în cadrul concursului televizat Megastar, Alexandra Crăescu este apreciată de specialiştii din industria muzicală şi are colaborări cu artiști precum Ștefan Bănică, Direcția 5, Proconsul, Paula Seling, Mihai Mărgineanu, Vama etc. În 2012, a participat la „Vocea României”, urmând și „X Factor”. În 2019, a lansat piesa „Luna” sub labelul Voices Media, în prezent, facând parte din Trupa Americas şi colaborează cu Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.

În deschiderea recitalului vor fi prezente pe scenă atât câştigătoarea ediţiei anterioare a Concursului „Armoniile Dunării” – Andrada Ghiduruş (Slobozia), cât şi absolvente ale Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” Brăila – Maya Albu, Maria Giurgiu şi Andrada Panţîru.

Organizatorii recitalului sunt Consiliului Judeţean Brăila, Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila şi Primăria Municipiului Brăila.

INTRAREA ESTE LIBERĂ PE TOT PARCURSUL ZILEI.

Sursa: Realitatea de Braila