ALEXANDRU RAFILA, DESPRE ACHIZIȚIILE DE AMBULANȚE: ”DIN 4.000 PRIMISE, ARAFAT A CUMPĂRAT DOAR 700”

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a fost invitat miercuri seara la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, difuzată pe Realitatea PLUS, unde a discutat despre tensiunile dintre Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), condus de Raed Arafat. Unul dintre subiectele centrale ale discuției a fost legat de achiziția de ambulanțe, un aspect care a generat controverse în ultima perioadă.

Întrebat despre ambulanțele pe care Raed Arafat a anunțat că vor fi achiziționate, Alexandru Rafila a spus: „Problema e să le cumpere. Nu să zică că le cumpără. Asta este o problemă. Au fost bani europeni pentru a achiziția 4.000 de ambulanțe în intervalul 2017-2022. Din 4.000 s-au cumpărat vreo 700. Atâta s-au cumpărat, atâta au reușit să cumpere. 85-90% din totalul intervențiilor le fac ambulanțele”.

Referitor la faptul că pe SMURD sunt foarte puțini medici, acesta a spus: „Sunt luați de la noi, de la UPU, da. Medici și asistenți medicali sunt angajați pe ambulanțe. Eu acolo aveam o problemă legată de medici. Dar dacă, de exemplu, de la 112 se trimite la o situație… Este un algoritm acolo, nu e la noi 112. E tot la domnul Arafat.

Încă o dată, nu vreau nici aici, așa cum am discutat despre pacienți și medici sau despre diferite categorii profesionale, să punem în antiteză ceva. Paramedicii de la SMURD sunt pompieri, sunt niște oameni admirabili care își fac datoria. Dar nici nouă ne convine că sunt puși să facă asta. Vă spun că știu din interiorul sistemului.

Exact, e vorba despre un principiu. Noi trebuie să fim conștienți că una este integrarea acestor sisteme în situații de urgență, unde în mod evident DSU are comanda sau inspectoratul general pentru situații de urgență, așa trebuie să fie. Și alta este situația de normalitate de zi cu zi.

De zi cu zi, în care în mod evident trebuie să am reziliența serviciilor de urgență medicale. Ori asta se poate face având două elemente. Infrastructură, de data asta infrastructură înseamnă ambulanțe noi, care nu pun în pericol nici viața pacienților, nici viața personalului de pe ambulanțe. Și personal calificat. Și acolo am găsit, am scos acum la concurs 1300 de locuri pentru oameni ca să îi angajăm pe ambulanțe. Avem o foarte bună colaborare cu sindicatul Ambulanța, dar nu pentru că eu am nevoie de un sprijin sindical, ci pentru că DSU reprezintă peste 90-95% din totalul angajaților de la ambulanță și lucrăm pentru ca să le îmbunătățim condițiile de muncă. Sper să se cumpere ambulanțe, dar repet, nu le cumpărăm noi”.

