În zona din faţa Bazinului Olimpic de Înot va fi amplasată o statuie realizată în cadrul Simpozionului Naţional de Sculptură Monumentală ”Nicăpetre” din 2018, lucrare realizată de sculptorul Florin Strejac. În ședința ordinară a CLM a fost aprobat în unanimitate proiectul privind amplasarea statuii ”Valurile Dunării” şi a platformei de expunere, pe Strada Aleea Parcului, în faţa Bazinului Olimpic de Înot.

Lucrarea a fost preluată de la CJ Brăila şi dată în administrarea Municipiului prin CLM, printr-o hotărâre aprobată în octombrie 2020. Dimensiunea statuii este 150/200/90 cm şi are o valoare de inventar de 285.768 lei. Sculptura este realizată din marmură de Ruşchiţa de o singură nuanţă. De altfel, atât soclul cât şi lucrarea propriu-zisă se vor monta pe o platformă din beton armat, placată cu marmură, cu dimensiunile în plan de 2,00 m x 2,00 m şi înălţimea de 30 cm. Tot în cadrul proiectului se specifică şi că, deşi zona dispune de iluminare stradală, se vor folosi corpuri de iluminat suplimentare, încastrate în baza soclului sculpturii, dar şi proiectoare pentru a accentua valoarea artistică a lucrării şi pentru a o integra în peisajul urban.

Consilierul PNL Brăila Cătălin Canciu a întrebat dacă sunt drepturi de autor asupra denumirii ”Valurile Dunării” având în vedere că există un vals cu această denumire, precum şi o producţie cinematografică. Canciu a explicat că în urma discuţiilor pe care le-a avut la nivelul Comisiei de specialitate din care face parte, a aflat că soculul pe care va fi amplasată sculptura costă 10.000 lei, ceea ce i se pare mult prea mult.

”Ce este mai interesant la această creaţie artistică, este soclul. Sau platforma de beton, placată cu marmură de Ruşchiţa. Are o suprafaţă de 4 mp şi o înălţime de 30 cm. Din solicitarea pe care am avut-o la Comisie, am înţeles că acest soclu costă fix 10.000 lei. În condiţiile în care se consumă 1,2 m de beton, oţelul aferent şi se plachează cu 6,4 m de marmură de Ruşchiţa. Întrebarea mea este: acest soclu are şi forţe ascunse? Duce la levitaţia statuii de costă atât de mult?!”, a declarat ironic liberalul.

Primarul Marian Dragomir a precizat că nu există drepturi de autor pentru expresia ”Valurile Dunării”, dar se va interesa despre preţul soclului şi dacă nu există o justificare clară pentru preţul propus, va solicita reducerea acestuia.

Sursa: Realitatea de Braila