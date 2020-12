Înființată oficial în august 2020 prin fuziunea USR (Uniunea Salvați România) cu PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate), USR PLUS a reușit foarte rapid să atragă simpatizanți din toată România și de peste hotare, devenind una dintre principalele forțe politice din țară.

Liderii celor două formațiuni politice sunt Dan Barna – deputat și fost candidat la președinție, și Dacian Cioloș – europarlamentar și fost premier al țării în timpul guvernării tehnocrate. Respectul pentru lege, atitudinea intransigentă față de corupție, energia, tinerețea și ruptura totală față de modul vechi de face politică sunt doar câteva dintre principalele caracteristici ale Alianței USR PLUS.

Scânteia Nicușor Dan

Noul primar al Bucureștiului, Nicușor Dan, este o altă figură marcantă a USR PLUS, acesta fiind unul dintre fondatorii USR. Cunoscut activist civic la momentul respectiv, Nicușor Dan a pus pe picioare în 2015 Uniunea Salvați Bucureștiului, spunând ”ne adresăm unei întregi categorii de oameni care este dezamăgită de felul în care s-a făcut politică până acum și, în special, în București, ne adresăm acelor nuclee de cetățeni care au început să lupte pentru drepturile lor”. Aceste vorbe au rezonat în mințile și inimile a zeci de mii de români, care au venit sub umbrela Uniunii Salvați Bucureștiul, devenit ulterior Uniunea Salvați România. În august 2016, Uniunea Salvați Bucureștiul a fuzionat cu Uniunea Salvați România, noua formațiune purtând numele Uniunea Salvați România și urmând să participe la alegerile parlamentare din 2016. Un an mai târziu Dan Barna era ales președinte al USR.

Implicarea cetățenească și Dacian Cioloș

De partea cealaltă, fostul premier Dacian Cioloș, lansa în anul 2018 Platforma România 100, al cărui crez era că ”schimbarea României poate veni doar de la o implicare cetățenească activă și masivă”. Pe primul în manifestul Platformei România 100 se află: ”Susținem o România fără corupție”-”Nicio forță politică din România nu trebuie să pună opreliști luptei împotriva corupției, să slăbească justiția și statul de drept. Corupția înseamnă sărăcie, corupția ne condamnă la subdezvoltare”. Pe același crez a lua naștere, în octombrie 2018, Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, tot la inițiativa lui Dacian Cioloș, care în august 2020 a fuzionat cu USR, noul partid numindu-se USR PLUS și fiind condus de cei doi copreședinți: Dan Barna și Dacian Cioloș.

O Românie fără hoție

”Vechile partide au eșuat. După 31 de ani nu mai avem așteptări de la ele. Progresul e prea lent cu ele la cârmă. Au distrus încrederea românilor în stat și în politică”, este poziția de la care pleacă planul de guvernare al USR PLUS.

Pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie USR PLUS a venit în fața alegătorilor cu 40 de angajamente sub umbrela ”O Românie fără hoție”, iar primul punct pe listă îl reprezintă ”Fără penali în funcții publice”.

””Fără penali în funcții publice” are la bază o inițiativă cetățenească ce are ca scop interzicerea ca cetățenii condamnați definitiv să mai ocupe funcții publice în instituțiile de stat. Cei mai importanți oameni politici din instituțiile care conduc în prezent România sunt puși sub învinuire pentru fapte de corupție, de aceea considerăm că este necesară o curățenie în politica românească”. Punctul doi îl reprezintă ”Fără pensii speciale”. USR PLUS susține ”eliminarea pensiilor speciale și calcularea tuturor pensiilor după același sistem” și ”egalitatea românilor în fața pensiei înseamnă la contribuție egală, pensie egală”.

Reducerea numărului de parlamentari la 300 și primari aleși în două tururi sunt alte propuneri majore ale USR PLUS. ”Schimbarea modului în care sunt ocupate funcțiile publice prin: limitarea numărului de parlamentari la 300, alegerea primarilor în două tururi, creșterea reprezentării românilor din diaspora, vot prin corespondență și vot electronic, liste deschise de candidați”.

Cine candidează?

Liderul USR PLUS, Dan Barna, este deputat de Sibiu și candidează tot la Sibiu pentru obținerea unui nou mandat. Celălalt copreședinte al USR PLUS, Dacian Cioloș, este propunerea USR PLUS pentru funcția de premier, în cazul obținerii unui scor bun la alegeri. ”Vom avea alegeri pe 6 decembrie, în urma acestor alegeri, electoratul ne va spune care este partidul care trebuie să propună premierul. E foarte simplu, e foarte democratic. Noi vom merge la Cotroceni cu Dacian Cioloş în ambele variante. Propunerea noastră de premier rămâne Dacian Cioloş, pentru că noi considerăm, şi este o realitate, că Dacian Cioloş este premierul care a dovedit în 2016 că poate exista şi o guvernare decentă în România”, a declarat Dan Barna pentru Agenția Națională de presă.

Alți candidați ai USR PLUS cu renume sunt: Mihai Goțiu – candidat la Senat în Cluj, Claudiu Nasui – candidat la Camera Deputaților în București, Cătălin Drulă – candidat la Camera Deputaților în Timiș, Cristina Prună – candidat la Camera Deputaților în București și Cosette Chichirău – candidat la Camera Deputaților în Iași.

Jurnalist și scriitor de profesie, Mihai Goțiu s-a remarcat atât în politică cât și în afara ei prin atitudinea pro ecologie și susținerea unui mediu înconjurător curat. Goțiu este unul dintre cei mai înfocați adversari al tăierilor ilegale de păduri, motiv pentru care și fost amenințat cu moartea.

Claudiu Nasui este ONG-ist și economist specializat în finanțe. A făcut parte din cabinetul Ministrului Finanțelor Publice în cadrul guvernului Cioloș, unde a lucrat la proiecte de transparență bugetară, îmbunătățirea legislației privind investițiile publice și dezvoltarea mijloacelor moderne de plată a impozitelor cu cardul.

Cătălin Drulă este de profesie inginer software, a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea, a revenit în țară și a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT. Din 2012, Cătălin este membru fondator al Asociației Pro Infrastructură și s-a implicat civic în monitorizarea proiectelor de infrastructură din România.

Cristina Prună este economist de formație, iar anterior intrării în politică am studiat și am lucrat în mai multe țări vest-europene atât în sectorul privat cât și în instituții europene.

Cosette Chichirău a studiat în Statele Unite unde a obținut un MBA și un doctorat în Finanțe la University of Massachusetts Amherst. Are o experiență de 10 ani în industria financiară, lucrând la companii din Fortune 100 în calitate de analist cantitativ și de risc și ca lider de echipă.

Propunere care face valuri

Un angajament al USR PLUS care a stârnit vâlvă în societate în campania electorală îl reprezintă punctul 26 din planul de guvernare: ”Zero taxe pe salariul minim”.

”Statul român descurajează munca în România. Povara fiscală pe muncă este foarte ridicată pe salariile mici. Din salariul unui român, Statul ia 10% impozit pe venit, 25% CAS și 10% CASS. În cazul unui salariu minim, după ce luăm în considerare și deducerile personale, statul ajunge să ia 41% din salariu. Iar asta nu este tot. Chiar și după aceste taxe, când ne cheltuim salariul, Statul ne mai ia TVA, 19%, și accize incluse în prețul produselor pe care le cumpărăm. În total, Statul ajunge să ne ia peste jumătate din munca noastră”, arată USR PLUS.

Important de menționat în acest caz este că în România aproximativ 25% dintre angajați sunt plătiți cu salariul minim pe economie, iar o tăiere completă a taxelor pe salariul minim ar duce la o scădere fără precedent a veniturilor statului. În plus, dacă angajatorul nu mai trebuie să plătească taxe la stat pentru un angajat, diferența de bani nu ar ajunge în întregime la acel angajat, ci ar rămâne în buzunarul angajatorului. Nu în ultimul rând, experiența ne-a învățat că atunci când au o portiță de scăpare patronii profită de ea. Tăierea taxelor pe salariul minim nu ar face decât ca și mai mulți angajatori să mute contractele angajaților pe salariul minim, astfel încât să fie scutiți de taxe, diferența, așa cum am arătat mai sus, rămânând tot în buzunarul patronului.

Dacă susțineți candidații USR PLUS lăsați un comentariu mai jos și spuneți-ne care sunt propunerile cele mai interesante din programul lor de guvernare.

Sursa: Realitatea Din USR