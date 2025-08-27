ANA BIRCHALL, DESPRE PROTESTUL MAGISTRAȚILOR: „ROMÂNII SUNT FURIOȘI PENTRU CĂ DOSARELE ZAC, IAR CORUPȚII SCAPĂ”

Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, a transmis miercuri, 27 august, o reacție pe tema protestelor magistraților. Ea a afirmat că „românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar corupții și infractorii profită și scapă nepedepsiți” și că „dacă justiția ar fi cu adevărat de partea oamenilor, nu pensiile și salariile magistraților ar fi în prim-plan”.

Ana Birchall a subliniat că românii se simt „singuri, neputincioși și dezamăgiți” atunci când justiția întârzie și tace. În opinia ei, suspendarea activității instanțelor este, de fapt, o formă mascată de grevă, lucru interzis prin lege în cazul magistraților.

Fosta ministră a transmis că „adevărații stâlpi ai justiției” sunt cei care își fac meseria cu onoare și responsabilitate. Ea a adăugat că acești magistrați trebuie să revină la esența profesiei: aceea de a sluji cetățeanul și nu interesele proprii.

Ana Birchall a criticat și atitudinea unor lideri din sistem, menționând declarația președintei ÎCCJ, Lia Savonea. „Când Lia Savonea afirmă că independența magistratului ține de salarii și pensii, iar instituțiile tac complice, încrederea românilor în justiție se prăbușește”, a scris fosta ministră.

Ea a subliniat că onoarea, curajul și responsabilitatea nu sunt doar vorbe, ci valori fundamentale pentru o profesie care poate modela destinul unei națiuni. Birchall a spus că independența justiției nu are legătură cu banii și a considerat declarația Liei Savonea „toxic de periculoasă”.

În opinia sa, a reduce independența justiției la salarii și pensii speciale subminează chiar baza statului de drept. Birchall a avertizat că o astfel de gândire este greșită și afectează grav încrederea publicului în sistemul judiciar.

Reamintim că marți, 26 august, mai multe instanțe și parchete din țară și-au suspendat activitatea, în semn de protest față de proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Mișcarea a continuat și pe 27 august, în timp ce coaliția a stabilit forma finală a proiectului: pensia va fi limitată la 75% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va crește de la 10 la 15 ani.

Sursa: Newsinn