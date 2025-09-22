ANA MARIA PĂCURARU: ”VOLODIMIR ZELENSKI SE VA ÎNTÂLNI CU DONALD TRUMP ÎN MARJA ADUNĂRII GENERALE A ONU”

Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump și că vor discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Mai mult, cei doi lideri vor vorbi și despre sancțiunile pe care le cere Ucraina împotriva Moscovei. Un editorial semnat de jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că săptămâna viitoare se va întâlni cu liderul american Donald Trump în marja Adunării Generale a ONU, care are loc la New York. Întâlnirea va fi una privată și este considerată importantă în contextul conflictului cu Rusia.

Zelenski a precizat că discuțiile se vor concentra pe garanțiile de securitate pe care Ucraina dorește să le obțină în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. În plus, cei doi lideri vor aborda și subiectul noilor sancțiuni împotriva Moscovei, măsuri pe care Kievul le solicită Statelor Unite pentru a menține presiunea asupra Kremlinului.

La rândul său, Donald Trump a declarat recent că președintele rus Vladimir Putin „l-a dezamăgit cu adevărat”, deoarece nu a pus capăt atacurilor asupra Ucrainei și nu a acceptat un acord de pace. Întâlnirea dintre Zelenski și Trump este văzută ca o oportunitate de a consolida sprijinul american pentru Ucraina și de a căuta soluții diplomatice și de securitate în fața agresiunii ruse.