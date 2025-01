Anca Alexandrescu aruncă bomba, după scandalul videoclipului Ciolacu-Simonis: „E o stare latentă de nemulțumire în PSD. Marcel Ciolacu nu va mai candida la prezidențiale”

Într-o recentă intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a subliniat gravitatea dezvăluirilor legate de manipularea votului, în contextul discuțiilor dintre Marcel Ciolacu și Alfred Simonis. Ea a evidențiat faptul că postările pe TikTok nu sunt doar o tentativă de a părea simpatici, ci confirmă o strategie mai profundă de influențare a alegerilor, care a dus la favorizarea lui George Simion în detrimentul altor candidați. Această situație, conform spuselor ei, reprezintă o sfidare la adresa alegătorilor și o dovadă că voturile au fost manipulate în mod coordonat, ceea ce ridică întrebări serioase despre integritatea procesului electoral.

În plus, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a exprimat îngrijorările din cadrul PSD, menționând nemulțumirea tot mai crescută în rândul membrilor de partid față de atitudinea de aroganță și de „glumițele” de TikTok, care nu fac decât să intensifice furia electoratului.

„Mie mi se pare extrem de grava dezvaluirea facuta astazi, chiar daca este o ironie, sa spunem asa, si o incercare de a parea simpatici. Aceasta postare pe TikTok nu face altceva decat sa confirmee ceea ce s-a spus: ca s-a dorit scoaterea Dianei Sosoaca inafara legii pentru a-l favoriza pe George Simion. Este si o sfidare la adresa alegatorilor, care s-au gandit ca de fapt ei sustin PSD-ul, dar ulterior, iata, au fost pusi sa voteze cu George Simion ca sa il bage pe George Simion in turul doi. Repet, mi se pare o chestiune extrem de grava, chiar daca vor sa para simpatici.

Noi am tot discutat despre modul in care se manipuleaza voturile oamenilor. Nu am spus-o noi, au spus-o chiar ei, vezi doamne, TikTok-ul a modificat intentia de vot, a modificat alegerile. Pai nu va suparati, dar aceste dezvaluiri nu pot fi interpretate exact in acelasi sens, ca ei au modificat intentia de vot, prin faptul ca au recunoscut ca au dat votul unui alt candidat doar ca sa intre George Simion in turul doi cu Marcel Ciolacu? Mie mi se pare o chestiune extrem de grava, si lucrurile nu ar trebui sa ramana asa, pentru ca daca ei spun ca cei care l-au sustinut pe TikTok pe George Simion au facut o chestie grava, desi au facut-o pur si simplu din vointa lor, nu i-a pus nimeni. Daca a fost o actiune coordonata de partid, poate fi considerata chiar o influentare a rezultatului alegerilor, nu?

Eu stiu ca in momentul de fata sunt foarte multi suparati in partid pentru aceasta atitudine, mie mi se pare chiar si o aroganta daca e sa ma intrebati pe mine. Ceea ce pot sa va spun este faptul ca, contrar a ceea ce se spune, Marcel Ciolacu nu va mai candida la prezidentiale, dar pot sa va spun ca Victor Ponta intentioneaza sa candideze si deja isi cauta parteneri in partid. Evident, PSD-ul nu il va sustine pe Victor Ponta niciodata la aceasta candidatura. El incearca sa isi adune semnaturi, are in spate si un trust de presa care il sustine in acest demers. Insa eu consider ca singura salvare a PSD-ului si a lui Marcel Ciolacu este sa isi faca treaba la guvernare. Alta varianta nu au, aceste glumite si aceste arogante pe TikTok nu fac decat sa adanceasca si mai mult supararea si nemultumirea oamenilor, furia as putea spune.

Ma deranjeaza faptul ca circula prin spatele usilor inchise teoria ca vezi Doamne, Calin Georgescu va fi oprit de la candidatura si nu vad niciun motiv pentru care s-ar putea intampla acest lucru si mi se pare extrem de perculoasa aceasta abordare.

Mai vreau sa spun ceva, pentru ca s-a spus mai devreme ca George Simion s eptregateste de suspendarea lui Klaus Iohannis. Pai nu va suparati, in momentul in care noi spunem ca nu exista alta varianta decat reluarea turului doi, adica finala Elena Lasconi Calin Georgescu, iar noi vorbim de atat timp de faptul ca Iohannis in mod ilegal se afla astazi la presedintie, cum putem sa il suspendam? Pai practic in momentul in care pornesti un astfel de demers recunosti ca este oficial in functie in continuare, dar noi asta spunem de atata timp, ca este ilegitim ceea ce s-a intamplat. Cei de la Curtea Constitutionala au decis prelungirea mandatului desi acest lucru nu le da voie decat in anumite conditii, conform constitutiei. Deci mi se par extrem de periculoase aceste miscari, si mi se pare periculoasa si politizarea acestor demersuri in strada ale cetatenilor care nu au nicio legatura cu partidele. Nu cred ca asocierea cu un partid sau altul, chiar daca sunt suveraniste, va face bine acestor miscari de strada.

Spuneam si aseara faptul ca scandalul anularii alegerilor si a posibilitatii interzicerii lui Calin Georgescu s-a internationalizat, Calin Georgescu este solicitat de tot mai multi interlocutori sa ofere interviuri si sa explice ce se intampla in Romania, eu cred ca asta ar trebui sa ne preocupe, si aici ar trebui sa ne uitam. al ce se intampla cu institutiile statului, la cum mergem mai departe, pentru ca daca trecem peste si trecem la un nou nivel sa acceptam ca Iohannis este presedinte legitim, este foarte grav.

In ceea ce priveste discutia dintre Ciolacu si Simonis, nu stiu daca este vorba de siguranta, nu stiu daca este vorba de a fi siguri pe ei, mie mi se pare mai degraba disperare amestecata cu aceasta aroganta care este impusa de aceeasi consilieri care i-au sfatuit toata campania complet gresit. Vad ca ei continua de fapt pe aceasi linie. Din informatiile mele au fost mai multe variante de filmulet, si s-a incercat cooptarea si altor personaje din partid sa faca acest tip de declaratii, numai ca nu au accepta. Deci e o stare latenta de nemultumire in PSD si sunt organizatii care nu au facut acest lucru si evident sunt deranjate de aceste asa zise dezvaluiri. Se fac niste aranjamente care, repet, ce am zis mai devreme: confirma ca aceste aranjamente politice de fapt au influentat rezultatul votului. Nu TikTok-ul si nu oamenii care sunt ridicati in mod abuziv de acasa in continuare. Aud ca in tara s-ar fi dus peste oameni care au iesit in strada si sa ii ia la intrebari de ce protesteaza. Asta mi se pare foarte grav. Sigur, aroganta va fi sanctionata la vot de catre cetateni. Dar gravitatea mi se are ce au invocat ei cand au spus ca a fost influentat votul prin manifestarea oamenilor pe TikTok, acum ei recunosc ca ei insisi au facut acest lucru prin faptul ca au directionat anumite voturi catre George Simion pentru a influenta reultatul final. Deci este foarte grav din punctul meu de vedere”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

