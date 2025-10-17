ANCA ALEXANDRESCU, DUPĂ EXPLOZIA DIN RAHOVA: ”DACĂ LA O ASTFEL DE TRAGEDIE EI FAC INVENTARUL LOCAȚIILOR DE CAZARE, VĂ DAȚI SEAMA DOAMNE FEREȘTE ÎN CAZUL UNUI CUTREMUR CE SE VA ÎNTÂMPLA?”

Tragedia din Rahova ridică multe semne de întrebare cu privire la adevărata capacitate de răspuns a autorităților în fața dezastrelor. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește lentoarea răspunsului și felul în care salvatorii ar putea să intervină în cazul unei tragedii de o mai mare amploare.

„S-a auzit o bubuitură pe la ora 9.30 aproximativ, nu știu să spun exact. M-am și întrebat ce a fost, eu stând în Nord m-am gândit că poate sunt exerciții militare pentru că s-a auzit ca o bombă, M-am gândit că în contextul ăsta cu mobilizarea poate este un exercițiu în zonă. Dar la foarte scurt timp după aceea am primit de la telespectatorii noștri fideli fotografii de la fața locului, eu v-am și trimis primele fotografii de acolo. Mi-am dat seama ulterior când am văzut amplaoare incidentului că de fapt asta s-a auzit, acea explozie puternică.

Am auzit acum conferința de presă a conducătorilor de la nivel central de la București. Au trecut două ore de la explozie, două ore le-a luat ca să vină la fața locului, ar fi trebuit să fie din primele 5 minute acolo oficialii români, atât de la București cât și de la nivel central, dar iată că în România lucrurile se fac pe picior.

Îl auzeam mai devreme, nu știu cine a fost cel care vorbea despre acest lucru, spunea că evaluează locurile de cazare și vor face inventarierea. Păi dacă în acest moment cu un astfel de incident, la o astfel de tragedie ei evaluează și fac inventarul locațiilor de cazare, că există și variante private și publice, păi vă dați seama Doamne Ferește în cazul unui cutremur ce se va întâmpla. Deci ei în acest moment nu au o soluție clară de cazare. Mă îngrozesc în cazul în care se va întâmpla ceva și mai rău.

Asta este urmarea faptului că avem o conducere provizorie și la Primăria Capitalei, ăsta este efectul haosului României oneste pe care o trăim de 5 luni de zile de când Nicușor Dan și Bolojan sunt în fruntea statului român. Totul este dat peste cap, oamenii caută soluții disperate pentru că deși s-a dat drumul la căldură și la apă caldă știm foarte clar că în bucurești oamenii se plâng scă temperatura nu este suficient de mare și caută tot felul de soluții și de improvizații pentru a avea o viață decentă.

Este foarte clar că blocurile sunt vechi, este foarte clar că rețelele sunt afectate, să le mulțumim celor care au privatizat tot ce înseamnă utilități în România și au lăsat pe mâna unor companii care fac ce doresc ele în România, ne încasează sume uriașe, facturile cresc de la o zi la alta, chiar ieri mi-a venit factura la curent, a venit dublu fațăde lunile trecute. Este un haos. Asta este România onestă a lui Nicușor Dan.

De unde a aflat presa de la incident? De la autorități sau de la telespectatori? Pentru că eu când am primit fotografiile nimeni nu anunțase absolut nimic.

A venit un mesaj de avertizare la o oră după ce s-a întâmplat. Exact cum am spus atunci când s-a simulat acel moment cu ciclonul barbara, totul a fost pentru imagine, doar ca să demonstreze ei că sunt prevăzători. Au închis lumea în casă, au speriat oamenii ca să nu cumva să fie luați pe nepregătite așa cum sunt luați de fiecare dată. Nu mă miră acest lucru. Totul este un spectacol, totul este imagine, totul este politică, totul este luptă după scaune și după butoanele puterii. În legătură cu viteza de reacție, de ce vă mirați? Pentru că nici Angry Birds de la Oradea, nici olimpicul de la Cotroceni nu au pic de empatie față de poporul român, de cinci luni de zile simțim asta, lipsa de empatie și de interes a acestor conducători din România onestă față de poporul român și față de România. Singura și unica lor preocupare o reprezintă Ucraina și Moldova.

În aceste zile, când oamenii sunt îngroziți de ceea ce se întâmplă cu mobilizarea, pentru că nimeni nu le explică despre ce e vorba, de haosul care se întâmplă acolo, ministrul Apărării este plecat la Bruxelles și a anunțat madam Dogiou că se va face o conferință de presă când se va întoarce de acolo, asta este atitudinea autorităților române față de poporul român și față de certățenii români. La noi nu e Romania First, cum e America First, la noi este Ucraina și Moldova First, și undeva la coada clasamentului România și cetățenii României”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.