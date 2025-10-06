ANCA ALEXANDRESCU: ”TRAIAN BĂSESCU ESTE ÎNTRUCHIPAREA STATULUI PARALEL”

Anca Alexandrescu a făcut dezvăluiri explozive! Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel susține că Traian Băsescu este cel care a preluat statul paralel și l-a modelat ca să-l avantajeze pe el și acoliții săi. Mai mult, Anca Alexandrescu a declarat că și membrii familiei fostului președinte au ajuns să fie victimele sistemului.

„Știu exact ce ai făcut de la început, de când ai fost parlamentar, ministru și tot răul pe care l-ai făcut României. Tu ai preluat acel sistem și l-ai adus pe culmile perfecțiunii pentru tine și acoliții tăi. Tu și ai tăi, ați întruchipat, de fapt, sistemul.

Ajunge! Din punctul meu de vedere, Traian Băsescu nici n-ar trebui să mai apară în presă, să nu mai fie invitat la nicio emisiune. Nu merită audiența pe care o mai face în rândul „aplaudacilor”săi, care aplaudă de altfel și distrugerea României, pentru a ne mânji cu un asemenea personaj. Eu, dacă aș fi fost aici în platou, i-aș fi pus fiola.

Nu-ți e rușine să spui că nu regreți că l-ai numit pe Coldea? Nu-ți e rușine, când oameni din jurul tău au fost distruși, au ajuns în pușcărie, le plângeau copiii pe la uși, părinții, unii au murit din cauza sistemului pe care tu l-ai creat și l-ai tolerat și l-ai aplaudat până când tu și familia ta ați devenit victimele lui. Iar acum faci compromis după compromis pentru a te salva și a-ți salva familia. Minte cu nerușinare că a numit-o singură dată pe Laura Kovesi.

Și nu, ai numit-o de două ori. O dată la Parchet și o dată la DNA. Ba chiar aplaudai ce fac și ea, și Coldea, și tot sistemul.

Vreau să-ți aduc aminte că ai preluat tot de la PSD. Ai preluat-o și pe Elena, și pe Dorin Cocoș, și pe Dan Andronic, și tot sistemul ăla despre care vorbești. Statul ăla paralel despre care spui că nu există.

Nu există pentru tine, repet. Pentru că tu ești întruchiparea lui”, a declarat Anca Alexandrescu.