ANUL 2025 – BOGAT ÎN EVENIMENTE MUZICALE; ARTIŞTI RENUMIŢI VOR CONCERTA LA BUCUREŞTI

Artişti renumiţi din toate genurile muzicale, din ţară şi din afară, vor urca în 2025 pe scenele bucureştene, oferind publicului momente de neuitat.

Matteo Bocelli, Richard Clauyderman, Proconsul, Irina Rimes, Holograf, Mircea Baniciu, Viţa de Vie, Gipsy Kings by Diego Baliardo, chitariştii Joe Satriani şi Steve Vai sau tenorului Jonas Kaufmann sunt doar câteva dintre numele care vor concerta anul viitor.

*** IANUARIE

* Pe 8 ianuarie, la Sala Palatului, publicul va fi purtat în universul magic a lui Harry Potter de către Lords of the Sound Symphony Orchestra, în cadrul „Hogwarts Magic Symphony”. Pe scenă vor urca membrii orchestrei, solişti talentaţi şi un ansamblu vocal. Muzica din cele mai palpitante scene va suna cu totul diferit într-o interpretare live: de la prima călătorie cu Hogwarts Express, până la bătăliile împotriva forţelor întunericului, iar efectele speciale de lumini şi proiecţiile video vor adăuga magie şi emoţie.

* Pe 11 ianuarie, la Ateneul Român, este programat concertul aniversar în care se celebrează 200 de ani de la naşterea lui Johann Strauss II. Evenimentul va avea loc în cadrul celei de-a XXII-a ediţii a Festivalului Johann Strauss.

* Duke Ellington Orchestra va marca 100 de ani de existenţă cu un concert special la Sala Palatului din Bucureşti pe 20 ianuarie.

*** FEBRUARIE

* Concertul-eveniment „O Seară a Dragostei cu Proconsul” este programat de Sfântul Valentin, pe 14 februarie, la Circul Metropolitan din Bucureşti. Publicul este invitat să trăiască o poveste muzicală memorabilă, într-o atmosferă unică, cu hituri legendare şi momente speciale.

* Pe 21 februarie, Irina Rimes va reveni la Sala Palatului cu al său concept muzical – „Sufrageria Irinei”. Artista va prezenta alături de trupa sa cele mai apreciate piese din repertoriul ei.

* Orchestra Filarmonicii Strauss din Viena va fi prezentă la Ateneul Român pe 24 februarie, de la ora 19,00.

* Trupa Bosquito aniversează 25 de ani de activitate printr-un concert special, la Sala Palatului, pe 25 februarie. Trupa promite o călătorie muzicală cu piese vechi şi noi, cu emoţie şi voie bună.

* Artistul de stand-up comedy Jimmy Carr revine în România la Sala Palatului, pe 27 februarie, cu turneul „Laughs Funny”.

* Pe 28 februarie, formaţia Robin and the Backstabbers va susţine primul său concert la Sala Palatului. Intitulat „Ritualul Primăverii”, evenimentul va cuprinde cele mai cunoscute piese ale trupei, reorchestrate şi interpretate electro-simfonic alături de AltOrchestra.

*** MARTIE

* Spectacolul „PIAF! The Show”, în interpretarea extraordinară a lui Nathalie Lermitte, revine în România pe 1 martie, la Circul Metropolitan Bucureşti. Evenimentul face parte din turneul mondial de aniversare a 110 ani de la naşterea inegalabilei Edith Piaf.

* CiTYMAGiA Festival, un concept nou de festival format din artă imersivă, show-uri vizuale şi muzică, propune, pe 8 martie, un lineup spectaculos format din John Newman, Willy William, Smiley, Andi Moisescu (DJ – set).

* Pe 12 martie, formaţia Holograf aduce „Singur” pe scena Sălii Palatului, un concert în care trupa vine cu o combinaţie de hituri clasice şi melodii noi.

* Mircea Baniciu revine pe scena Sălii Palatului, pe 24 martie, într-un concert emblematic dedicat eternei muze – femeia, intitulat „Eşarfă în dar”.

Proiectul va atinge unele dintre cele mai importante etape din cariera muzicianului: perioada în care Mircea Baniciu a intrat în atenţia publicului ca solist vocal al trupei Phoenix, cea în care s-a identificat cu Pasărea Colibri, repere ale perioadei de creaţie cu Pasărea Rock şi cele din cariera solo, asamblate într-un spectacol audiovizual de excepţie. Pe scenă îi vor fi alături colegi de breaslă atât din zona de folk-rock, cât şi din alte direcţii muzicale.

* Godsmack, P.O.D. & Drowning Pool cântă pe 24 martie la Bucureşti, la Hala Laminor, la ediţia a doua a minifestivalului – Fire Club.

* Richard Clayderman revine cu un concert excepţional, ce va avea loc pe 25 martie, la Sala Palatului.

*** APRILIE

* Celebra solistă Tarja Turunen se reuneşte cu Marko Hietala – ambii artişti fiind colegi în Nightwish – şi vor concerta la Sala Palatului, pe 1 aprilie, în cadrul turneului „Living the dream together tour 2025”. Pe 31 martie, vor încânta publicul în Form Space din Cluj-Napoca.

* Hooverphonic cântă pe 9 aprilie la Arenele Romane din Bucureşti, în cort încălzit. Trupa sărbătoreşte în turneu 25 de ani de la lansarea albumului „The Magnificent Tree”, care a dat hituri precum: „Mad About You”, „Vinegar & Salt”, „Out of Sight” sau „Jackie Cane”.

* Pe 10 aprilie, de la ora 21,00, formaţia 3 Sud Est va susţine un concert extraordinar la Hard Rock Cafe.

*** MAI

* Warhaus, proiectul solo al lui Maarten Devoldere, solistul formaţiei Balthazar, va putea fi ascultat pe 13 mai la Arenele Romane.

* Pe 17 mai, de la ora 19,30, celebra trupă Gipsy Kings by Diego Baliardo va susţine un concert special la Arenele Romane. Concertul face parte din turneul mondial „Back To The Origins”.

* Tot la Arenele Romane, pe 23 mai, concertează şi trupa B.U.G. Mafia.

* Trooper va susţine, la Arenele Romane, un concert aniversar pe 30 mai, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de existenţă.

* Cutting Crew vine pentru prima dată în România pe 31 mai, pentru un show memorabil, care va avea loc tot la Arenele Romane.

*** IUNIE

* Matteo Bocelli, fiul celebrului tenor Andrea Bocelli, va susţine un concert la Sala Palatului pe 10 iunie.

* Trupa The Hu revine în România cu un concert ce face parte din turneul mondial „Incarnation World Tour”. Evenimentul este programat pentru 26 iunie la Arenele Romane. The Hu este o trupă originară din Mongolia, care a impresionat prin fuziunea muzicii tradiţionale mongole cu rockul modern.

* Viţa de Vie concertează pe 28 iunie, de la ora 18,00, la Arenele Romane. Concertul va respecta ingredientele cu care artiştii şi-au obişnuit fanii: show complex, invitaţi speciali şi momente surpriză, cele mai cunoscute piese, dar şi unele cântate mai rar.

*** IULIE

* Celebrii chitarişti Joe Satriani şi Steve Vai vin cu noua lor trupă – SatchVai Band – pe 23 iulie, la Arenele Romane din Capitală. Show-ul face parte din turneul „Surfing With The Hydra”.

*** SEPTEMBRIE

* Unforgettable Festival revine în 2025 cu o nouă ediţie, o călătorie muzicală care va purta ascultătorii dincolo de orizonturile cunoscute, într-o lume unde muzica este magie şi magia devine realitate. Data exactă a evenimentului nu a fost încă stabilită, însă se cunoaşte că va avea loc în luna septembrie.

*** DECEMBRIE

* Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, va susţine un concert pe 4 decembrie la Romexpo, în cadrul turneului „Meine Welt”. În deschidere, va urca pe scenă Aesthetic Perfection, un proiect muzical electronic american-austriac creat de Daniel Graves.

* Pe 11 decembrie, Sala Palatului din Bucureşti va deveni epicentrul operei şi va găzdui concertul extraordinar al tenorului Jonas Kaufmann. Într-o premieră absolută pentru România, Kaufmann va urca pe scena din Bucureşti pentru a oferi iubitorilor de muzică clasică o seară de neuitat. Artistul va fi acompaniat de Orchestra Simfonică Valahia, avându-l ca dirijor pe Jochen Rieder.

AGERPRES