APROAPE 430.000 DE PARTICIPANȚI LA UNTOLD 2024

În cele patru zile de festival, peste 427.000 de participanți din întreaga lume au trăit magia UNTOLD.

Mainstage-ul UNTOLD și-a deschis porțile pentru cea de-a patra zi de festival, pentru live act-uri în premieră, dar și pentru DJ set-uri în exclusivitate. Câștigător al unui premiu Grammy la categoria „Best Global Music Album,” Burna Boy a ajuns seara trecută pe scena principală a festivalului UNTOLD.

Recompensat pentru cel mai bun album la nivel global, artistul nigerian a venit însoțit de un band, dansatori și o producție impresionantă, integrată în structura Mainstage-ului UNTOLD. Cu un show live în care a inclus piese din cele mai apreciate albume, „Love, Damini” și „I Told Them,” Burna Boy a reușit să ofere fanilor de pe Cluj-Arena momente în premieră. Artistul a purtat la show o pălărie handmade a unui designer român.

DJ-ul numărul 3 al lumii, Martin Garrix, a generat o euforie uriașă pe Cluj-Arena. Set-ul live al olandezului a fost energie pură de la prima până la ultima măsură. Cu versiuni remix, realizate special pentru show-ul de la UNTOLD, sau cu producții noi lansate, Garrix le-a mulțumit fanilor din România. Garrix a electrizat atmosfera din mainstage-ul UNTOLD. Cu un set în care a inclus „In The Name Of Love,” „Higher Ground,” „Animals,” „Hurricane” sau imnul de festival „High On Life,” Garrix a generat un spectacol vizual total. A fost un moment care a transformat Cluj-Arena într-un univers unic, universul UNTOLD.