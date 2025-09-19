ARMATA ISRAELIANĂ AFIRMĂ CĂ VA FOLOSI ‘O FORȚĂ FĂRĂ PRECEDENT’ ÎN GAZA

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi ‘o forță fără precedent’ în orașul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forțelor israeliene, și a cerut populației să părăsească zona, relatează AFP.

‘Forțele israeliene își vor continua operațiunile cu o forță fără precedent împotriva Hamas și a altor organizații teroriste’, a declarat pe rețeaua X colonelul Avichay Adraee, cerând populației să plece din oraș și ‘să se alăture sutelor de mii de locuitori care au mers în zona umanitară din sudul’ Fâșiei Gaza devastate de război.

Conflictul actual din Fâșia Gaza a fost declanșat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.

Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia aproape 65.000 de palestinieni au fost uciși. Aproximativ 19.000 dintre persoanele ucise sunt minori, notează EFE.

O comisie independentă a ONU, raportori pentru drepturile omului, organizații internaționale și un număr tot mai mare de țări descriu drept ‘genocid’ ofensiva militară israeliană împotriva Fâșiei Gaza declanșată după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

