AUR A DEPUS MOȚIUNE SIMPLĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI EDUCAȚIEI, DANIEL DAVID. SENATUL VOTEAZĂ LUNI

Alianța pentru Unirea Românilor a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj”. Documentul este semnat de 38 de senatori din Opoziție și va fi dezbătut și votat luni, de la ora 16.00, în plenul Senatului, notează Agerpres.

Inițiatorii susțin că România traversează o criză fără precedent în domeniul educației, iar sub conducerea ministrului Daniel David au fost aplicate „măsuri de austeritate brutale”, care au lovit elevii, profesorii și părinții.

Textul moțiunii critică Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii guvernului, despre care parlamentarii AUR afirmă că reprezintă „cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani”. Printre măsurile contestate se numără majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână, fără o creștere salarială corespunzătoare.

Opoziția avertizează că această schimbare va obliga profesorii să predea în mai multe școli, unii chiar în șapte unități diferite, pe distanțe lungi, din banii proprii. Sindicatele estimează dispariția a peste 15.000 de posturi, prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a titularilor cu normă redusă.

Moțiunea acuză și „comasarea haotică a școlilor”, care ar urma să ducă la închiderea a aproximativ 900 de unități de învățământ, în special din mediul rural. Potrivit inițiatorilor, peste 160.000 de elevi vor fi afectați, iar riscul de abandon școlar va crește semnificativ.

Parlamentarii AUR susțin că economiile invocate de guvern prin aceste măsuri – aproximativ 378 de milioane de lei, adică 0,02% din PIB – sunt nesemnificative. „O iluzie contabilă, pentru care sacrificăm destine, profesori și elevi”, se arată în text.

Ca soluții, AUR propune anularea imediată a măsurilor contestate, asigurarea unei finanțări de minimum 6% din PIB pentru educație, restabilirea statutului respectabil al profesorilor și renunțarea ministrului Daniel David la funcție. Votul asupra moțiunii va avea loc luni în Senat.

