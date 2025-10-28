AUSTERITATEA LUI BOLOJAN, NUMAI PENTRU SĂRACI

Mulți dintre directorii companiilor de stat beneficiază de salarii și bonusuri care i-ar face invidioși chiar și pe cei din companiile multinaționale. Nici măcar cei 27.000 de lei ai președintelui României reprezintă o sumă modestă față de remunerațiile consistente ale nababilor de la stat.
SUMELE URIAȘE PRIMITE DE MEMBRII CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN COMPANIILE DE STAT
Valoarea indemnizațiilor lunare (brut)
ROMATSA: 70.275 lei
Compania Națională Aeroporturi București: 69.840 lei
Autoritatea Aeronautică Civilă Română: 59.553
Monitorul Oficial: 47.100 lei
Midia Green Energy: 37.821 lei
ELCEN: 33.299 lei
ANTIBIOTICE: 31.530 lei
RAR: 29.538 lei
CCGT POWER IȘALNIȚA: 29.000 lei
TRANSELECTRICA: 28.223 lei
sursa: AMEPIP/Realitatea Plus
SALARIILE FABULOASE PE CARE LE ÎNCASEAZĂ ȘEFII DIN COMPANIILE DE STAT
Valoarea indemnizațiilor lunare (brut)
ROMGAZ: 85.644 lei
DEPOGAZ: 85.294 lei
TRANSGAZ: 80.838 lei
ELCEN: 72.459 lei
ROMATSA: 71.000 lei
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA: 70.548 lei
Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța: 69.840 lei
Compania Națională Aeroporturi București: 69.723 lei
ENERGONUCLEAR: 68.388 lei
TELETRANS: 67.956 lei
sursa: AMEPIP/Realitatea Plus