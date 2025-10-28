AUSTERITATEA LUI BOLOJAN, NUMAI PENTRU SĂRACI

De către

Mulți dintre directorii companiilor de stat beneficiază de salarii și bonusuri care i-ar face invidioși chiar și pe cei din companiile multinaționale. Nici măcar cei 27.000 de lei ai președintelui României reprezintă o sumă modestă față de remunerațiile consistente ale nababilor de la stat.

SUMELE URIAȘE PRIMITE DE MEMBRII CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE DIN COMPANIILE DE STAT

Valoarea indemnizațiilor lunare (brut)

ROMATSA: 70.275 lei

Compania Națională Aeroporturi București: 69.840 lei

Autoritatea Aeronautică Civilă Română: 59.553

Monitorul Oficial: 47.100 lei

Midia Green Energy: 37.821 lei

ELCEN: 33.299 lei

ANTIBIOTICE: 31.530 lei

RAR: 29.538 lei

CCGT POWER IȘALNIȚA: 29.000 lei

TRANSELECTRICA: 28.223 lei

sursa: AMEPIP/Realitatea Plus

SALARIILE FABULOASE PE CARE LE ÎNCASEAZĂ ȘEFII DIN COMPANIILE DE STAT

Valoarea indemnizațiilor lunare (brut)

ROMGAZ: 85.644 lei

DEPOGAZ: 85.294 lei

TRANSGAZ: 80.838 lei

ELCEN: 72.459 lei

ROMATSA: 71.000 lei

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA: 70.548 lei

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța: 69.840 lei

Compania Națională Aeroporturi București: 69.723 lei

ENERGONUCLEAR: 68.388 lei

TELETRANS: 67.956 lei

sursa: AMEPIP/Realitatea Plus