BASCHET MASCULIN: DINAMO ȘI STEAUA AU CÂȘTIGAT ÎN PRIMUL TUR AL CUPEI ROMÂNIEI

CS Dinamo București și CSA Steaua Sharks București au obținut victorii, miercuri, în prima manșă din turul întâi al Cupei României la baschet masculin.

CS Dinamo a învins-o în deplasare cu CSM Târgu Jiu, scor 86-75. Marcus Andthony Lewis (18 puncte, 5 recuperări), Ousmane Drame (12 p, 11 rec) și Derrick Michael Marks (14 p, 5 pase decisive) s-au remarcat de la Dinamo, iar Colin Clinton Cooper (23 p, 3 rec, 4 pd) a fost cel mai bun jucător al gazdelor.

CSA Steaua Sharks București a întrecut-o pe CSM BBA Petrolul Ploiești cu 68-60, în Sala ”Mihai Viteazul” din Capitală.

Alin Dragoș Andrieș, cu 18 p, 8 rec, 4 pd, și Demilade Ebose Adeyemi Adelekun, 15 p, 12 rec, 3 pd, au fost cei mai buni steliști. Devante Juwon Brooks s-a remarcat de la ploieșteni, cu 19 p, 10 rec.

Partidele revanșă vor avea loc pe 28 septembrie.

