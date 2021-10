Venirea lui Nicolae Ciucă la Palatul Victoria pare să fie soluția potrivită pentru România. Deși poate să ia decizii care sperie, în contextul pandemic actual, va câștiga susținerea oamenilor care cred în Armată. Iar aceștia reprezintă o majoritate covârșitoare, spune omul de afaceri Bobby Păunescu.

„Uitandu-ma pe toate studiile sociologice la zi in ultimele 30 de zile, increderea in potentialul premier Ciuca este foarte sus. Asta ii sperie pe multi, desi era in Guvern”, a spus Bobby Paunescu.

„Odata cu aceasta numire, indiferent ce va urma, vedem urmatoarele lucruri: Ciolacu a iesit si a spus: Il vom sustine temporar, sa vedem cum misca. Ziarele l-au atacat sa-l sperie, sa-i spuna ca o sa piarda voturi. Dar nu, nu pierde nimic. Va castiga sustinerea oamenilor care cred in Armata. Politicienii au azi incredere sub 20%, Armata are azi 80%”, a explicat presedintele ARMIS, Bobby Paunescu.

„Ciuca poate sa ia decizii care sperie. Dintr-o data, el pleaca la drum cu un cartof fierbinte cu aceste restrictii dure. (…) Trebuie sa vedem putin cu cei care au condus pandemia in astia 3 ani si ne-au adus in situatia in care ne-au adus, cu mortii astia…”, a mai spus Paunescu.

In opinia omului de afaceri, odata instalat la Palatul Victoria, Nicolae Ciuca trebuie sa-si aleaga doi consilieri: unul pentru mediul politic, altul pentru mediul economic. Romania are nevoie sa supravietuiasca si economic, atrage atentia Bobby Paunescu.

„Ciuca trebuie sa formeze un guvern. Deocamdata, negociaza cu partidele. Ce trebuie sa faca Ciuca – va trebui sa aiba doi consilieri foarte influenti din punct de vedere legal, unul pe partea politica, recunoscut de mediul politic. El trebuie sa faca alte lucruri. E militar, stie ce trebuie sa faca. Are nevoie de o persoana care sa tina legatura cu mediul politic, cu influenta nationala si internationala, dar si de o persoana care sa fie in legatura directa cu omul de afaceri, la firul ierbii. Trebuie sa gandim de acum foarte pragmatic, un militar o poate face. El e pregatit sa-si riste viata pentru Romania si a facut-o. Acum trebuie ca unde nu stie sa-si ia oameni care stiu, asa se face in armata. Un om care sa inteleaga, sa analizeze ce este in permanenta fata de mediul de afaceri, trebuie sa supravietuim si economic”, subliniaza Bobby Paunescu.

In Romania este nevoie de un moment care sa declanseze recladirea increderii in clasa politica, mai spune omul de afaceri.

„Cei doi consilieri nu trebuie sa fie pusi numai de forma. Trebuie sa fie oameni care sa fi facut, care sa nu faca afaceri. Sa nu aduca nimic in discutie legat de activitatrea domeniilor lor personale. Deasupra acestor decizii, e foarte importanta prezenta unei figuri bisericesti importante”, a mai spus Paunescu.

„Traim pe baza de speranta. Daca nu vedem un viitor, ne panicam. Daca nu vedem o iesire, intram in depresie. Aceasta speranta, ca de aia sunt pelerinajele acestea la moaste, prezenta aia acolo va da foarte multa incredere. Ai militar, ai o figura bisericeasca curata, ai consilieri remarcabili”, a conchis Paunescu.