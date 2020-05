Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila, a anuntat ca ieri a sosit, la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, aparatul PCR REALTIME donat de firma Agricost by Aldahra. Acest aparat va functiona in laboratorul de biologie moleculara, locul in care se vor face testele Covid-19.

Testele nu vor incepe imediat pentru ca mai intai va fi instruit personalul pentru folosirea acestui aparat. Reamintim ca prefectul Catalin Boboc spunea in urma cu o luna ca un astfel de aparat exista si la DSVSA Braila, dar el nu a putut fi pus in functiune nici pana acum, nu se stie din ce motive.

”Saptamana viitoare personalul medical va participa la o noua instruire si speram ca Directia pentru Sanatate Publica Braila si Comisia de Acreditare sa urgenteze emiterea acreditarii laboratorului astfel incat sa dam drumul la testari in cel mai scurt timp. Aparatul a venit dotat cu 1.700 de teste, iar Spitalul Judetean deja are semnat un Acord Cadru pentru achizitionarea a inca 6.000 de teste. Se vor testa persoane conform metodologiei de supraveghere INSP actualizata la zi. Transmit inca o data multumiri catre Agricost by Aldahra, cel mai mare producator agricol din Romania, pentru implicare si contributie in lupta impotriva coronavirusului” spune presedintele CJ Braila.