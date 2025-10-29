BRAZILIA: ZECI DE MORȚI, ÎN CEL MAI AMPLU RAID AL POLIȚIEI DIN RIO DE JANEIRO ÎMPOTRIVA BANDELOR CRIMINALE

De către

Cel puțin 64 de persoane au fost ucise într-o operațiune a poliției împotriva bandei Comando Vermelho (Comandoul Roșu) în suburbiile de nord ale orașului Rio de Janeiro, cel mai mare și mai sângeros raid din istoria acestui stat brazilian.

4 ofițeri de poliție se numără printre victimele operațiunii desfășurate în districtele Alemão și Penha, a declarat guvernatorul statului, Cláudio Castro.

Peste 80 de persoane au fost arestate, relatează BBC News.

Confruntări violente au izbucnit marți dimineață, când aproximativ 2.500 de membri ai forțelor de securitate au intrat în zonă. Gruparea Comando Vermelho a ripostat cu focuri de armă, baricade incendiate și chiar cu bombe aruncate din drone, potrivit autorităților.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului s-a declarat „îngrozit” de operațiunea poliției și a cerut „investigații prompte și eficiente”.

Zona favelelor din apropierea aeroportului din Rio este considerată cartierul general al uneia dintre cele mai puternice organizații criminale din Brazilia.

Potrivit oficialilor statului, cel puțin 50 dintre cei uciși era „suspecți de activități criminale”.

Zeci de persoane au fost rănite, inclusiv civili surprinși de schimburile de focuri.

Locuitorii au comparat zona de pe deal – unde trăiesc aproximativ 300.000 de oameni – cu „o zonă de război” de la începutul operațiunii.

Drumurile rămân închise în întreaga regiune.

Gruparea Comando Vermelho și-a extins teritoriul în tot statul Rio, consolidând rutele de trafic de droguri și controlul asupra faveloanelor de pe coline.

Poliția din Rio a anunțat că, în urma raidului, au fost confiscate peste 200 de kilograme de droguri și zeci de arme de foc.

Operațiunea comună a poliției civile și militare a fost rezultatul unei anchete care a durat un an.

Zeci dintre suspecți sunt considerați membri ai unei facțiuni venite din statul Pará, care se ascund în prezent în Rio de Janeiro.

Astfel de operațiuni de amploare nu sunt neobișnuite în Brazilia înaintea unor evenimente internaționale majore.

Summitul ONU pentru climă COP30 va avea loc în noiembrie, în orașul Belem, din nordul țării.