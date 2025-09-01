BURSA DE LA BUCUREŞTI A DESCHIS ÎN SCĂDERE PE MAJORITATEA INDICILOR ŞEDINŢA DE LUNI

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de luni.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,20%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere tot de 0,20%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era în scădere cu 0,19%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, era în creştere cu 0,07%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o scădere de 0,21%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o depreciere de 0,16%

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 0,54%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Green Tech International (+5,28%), Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (+2,91%) şi Premier Energy PLC (+1,21%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Prefab (-8,84%), Bittnet Systems (-3,85%) şi Condmag (-3,23%).