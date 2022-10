Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila a organizat, vineri, 14 octombrie 2022, ora 9.00, “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți“, în incinta Facultății de Inginerie și Agronomie Brăila, cu sediul în municipiul Braila, Calea Călărașilor, nr.29.

La acest eveniment au participat 21 angajatori cu 307 locuri de munca vacante, in urmatoarele domenii de activitate: fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; construcția de nave și structuri plutitoare; fabricarea de articole de imbracaminte; comert cu autoturisme si autovehicule usoare; fabricarea painii; activitati de protectie si garda; alte activităţi de asistenţă socială; captarea, tratarea si distributia apei; intretinerea si repararea autovehiculelor; fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice; activitati ale centrelor de fitness; restaurante; activități de jocuri de noroc si pariuri.

Principalele locuri de muncă oferite au fost în următoarele meserii/ocupații: inginer mecanic, consultant financiar, biolog, inginer constructii hidrotehnice, inginer constructor instalatii, inginer nave, inginer autovehicule rutiere, asistent medical generalist, specialist in recrutare, tehnician mentenanta mecanica echipamente industriale, tehnician gestiunea productiei, receptionist, agent de vanzari, sef formatie in industria confectiilor, contabil, agent comercial, instructor fitness, supraveghetor jocuri (cazino), confectioner cablaj auto, confectioner asamblor articole din textile, electrician nave, operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, material sintetic, lacatus constructii metalice si navale, tubulator naval, sudor, lacatus mecanic, stivuitorist, agent de securitate, mecanic auto, vopsitor industrial, sudor autogen, sudor manual cu arc electric, tinichigiu carosier, frezor universal, strungar universal,electrician auto, mecanic utilaj, brutar, tamplar universal, masinist la masini de ambalat, ospatar,infirmiera, ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara, frigotehnist, electromecanic masini si echipamente electrice, muncitor necalificat la asamblare, montarea pieselor, muncitor necalificat in industria confectiilor, ambalator manual, femeie de serviciu, ajutor bucatar.

La bursa au participat 260 persoane interesate de oferta de locuri de munca.

In cadrul bursei, Centrul Militar Judetean Braila – Biroul Informare Recrutare a prezentat oferta de invatamant a Ministerului Apararii Nationale.

Sursa: Realitatea de Braila