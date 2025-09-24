CĂLIN GEORGESCU, DUPĂ SEMNAREA CONTROLULUI JUDICIAR: ” SUNT ACUZAT PENTRU CĂ EXIST, PREFER SĂ FIU PRIGONIT PENTRU CREDINȚĂ. NU O SĂ MĂ LEPĂD DE HRISTOS”

Călin Georgescu a ajuns, astăzi, în fața polițiștilor de la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar! Între timp, urmează ca magistrații de la Curtea de Apel București să judece al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General. În curând se va fixa un prim termen de judecată în instanță, iar conform procedurilor, judecătorii vor analiza măsurile preventive în cadrul camerei preliminare.

”În lumina adevărului minciuna se arde singură. Eu vă spun că toată situația de azi va fi dezbătută în manuale la capitolul ”Manipularea Justiției” și asta cu siguranță se va întâmpla. Eu nu comentez acest rechizitoriu, pentru că înseamnă că l-aș valida moral. Mă rezum să spun că acest rechizitoriu este o rușine juridică, o insultă la adresa Justiției și este o execuție publică aidoma anilor 48-50 a dictaturii cominterne-troskiste în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimului.

Același regim care ne-a terorizat nu doar 40 de ani, ci 80 de ani până în ziua de azi, și spun asta pentru că sistemul oligarhic globalist-sorișist este continuatorul dictatiurii și ai grupării cominterne-troskiste.

Am spus cuvântul teroare, teroare reprezintă ceea ce se vrea împotriva mea. Eu prefer să fiu prigonit pentru credință și nu o să mă lepăd niciodată de Hristos, pentru că știu că prin Iisus Hristos vom fi mereu biruitori. Și mai știu că Dumnezeu este totul, este familie, este țară, este demnitate și nimic din toate acestea nu poate fi negociat.

Sigur, cine dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie, nu găsesc o altă comparație. Nu o spun doar eu asta, o spun în toată media specialiști de prestigiu. Eu ce pot să vă spun, cred că nu există nicio clipă din viața mea pe care acest regim dictatorial să nu îl fi exploatat în cheia codului penal.

M-ați întrebat pentru ce sunt acuzat, vă răspund: Sunt acuzat pentru că exist și pentru că împreună cu poporul român, adică unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, am învins sistemul și am câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut.

Categoric că ce a făcut sistemul este altă treabă. Treaba mea este să vă spun că are ură, are invidie, are viclenie, dar nu are putere, puterea o are Dumnezeu.

Acest fapt a fost înnobilat de lecția de creștinism dată de națiunea americană la funeraliile lui Charlie Kirk, care este un martir nu doar al lumii. El nu a vrut să îngenuncheze în fața urii și este erou pentru că a iubit continuu. Iar națiunea americană prin președintele Trump și vicepreședintele Vance au avut discursuri apostolice cu privire la viziunea americană pentru lume, o viziune creștină bazată pe iubire hristică și peste toate, ceea ce am fost extrem de impresionat personal, a fost iertarea. Adică s-au adresat asiasinilor politici ai lui Charlie Kirk cu: Iartă-i Doamne că nu știu ce fac!

De aceea, națiunea americană este o națiune măreață, curajoasă și demnă să fie urmată, demnă de a fi luată ca exemplu. Personal, mi-aș fi dorit ca poporul român să înțeleagă că această corabie numită România se scufundă și se scufundă nu doar datorită celor care trădează și au puterea, ci și datorită nepăsării multora. Dacă nu ai curaj înseamnă că nu ai credință multă.

Cred că a venit vremea să înțelegem greșelile noastre, să le regretăm profund cu mare onestitate și practic acest lucru să ne facă să înșelegem că ”Iatră-i Doamne că nu știu ce fac” este extrem de esențial pentru noi ca oameni și iartă-ne nouă păcatele noastre precum și noi iertăm păcatele dușmanului nostru, greșiților noștri, este mai mult decât important pentru că asta înseamnă că vrășmașii pot fi prietenii noștrii cei mai severi care ne apropie de Dumnezeu.

Sub acest aspect nu pot ca român creștin și patriot decât să îmbrățișez cuvintele lui Goga care spunea că o țară nu trăiește doar prin hotarele ei, ci prin iubirea celor ce o iubesc și prin inima lor”, a spus liderul suveranist la ieșirea de la semnarea controului judiciar.

Sursa: Newsinn