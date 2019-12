Marți după amiază, în sala de la Mediatea Bibliotecii Județene ”Panait Istrati”, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila a lansat numărul 11 al revistei “Sportul Brăilean”. La eveniment au participat Mircea Cărbunaru, coordonatorul publicaţiei, directorul DJST Neculai Pascu, profesorul Nicolae Cimpoae, Virgil Matei, Edi Bucureşteanu şi autorii articolelor publicate în paginile acestui număr al revistei.

“Revista a devenit deja o emblemă a noastră şi în fiecare an căutăm să aducem în atenţia brăilenilor cele mai importante evenimente. De exemplu, în acest număr avem un articol deosebit despre ceea ce a fost Hipodromul Brăilei, privit aproape ca un mit. La acea vreme Brăila era un oraş prosper care îşi permitea să investească sume însemnate pentru premierea curselor de cai. Însă mă bucur că am avut inspiraţia ca pe copertă să fie Emil Giurgiu, un culturist care, atunci când revista era sub tipar, devenea campion mondial”, a spus Mircea Cărbunaru, coordonatorul revistei Sportul Brăilean.

Emil Giurgiu, sportivul brăilean care este legitimat la clubul Gold Star Gym Baia Mare, a vorbit despre cariera sa sportivă, despre începuturile sale în sportul de performanță, dar și despre cum a ajuns să fie legitimat la club condus de Monica Mureșan, aflat la peste 600 km distanță de casă și de locul unde se antrenează.

“Anul 2019 mi-a adus cele mai mari satisfacţii, am cucerit două medalii de aur la Campionatul Balcanic, la masters şi la seniori, am devenit campion european şi campion mondial. Suntem o familie de culturişti, soţia Iuliana este campioană naţională şi balcanică în acest an, iar fata a cucerit medalia de bronz la categoria ”bikini”. Eu personal voi continua activitatea sportivă şi sper să-mi îmbogăţesc palmaresul cu alte realizări importante”, a declarat cu acest prilej Emil Giurgiu.