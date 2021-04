Caricaturistul brăilean Costel Pătrășcan organizează o nouă acțiune în cadrul campaniei de ecologizare „MURDAR-CURAT”. Acesta lansează o invitație brăilenilor pentru sâmbătă, 17 aprilie 2021, la ora 10.00, pe partea dreaptă a șoselei ce duce la Galați, pe dig (vis-a-vis de „Pește și vin”), pentru o acțiune civică și a arăta că putem schimba ceva și că ne pasă!

”Cred că am început să înțelegem și să învățăm cuvântul SOLIDARITATE. Totodată, cred ca am priceput că schimbarea este în noi, dar mai ales în FAPTELE NOASTRE.

În ultimii ani am reușit să curățăm câteva străzi, faleza și să salvăm o parte din Pădurea Stejaru. Acum vă invit să mergem împreună mai departe și să continuăm CURĂȚENIA, dar și să PLANTĂM COPACI (am făcut demersurile, așteptăm aprobarea de a planta). Poate așa vom reuși să prindem rădăcini. Știu că la Brăila trebuie o curățenie profundă, dar pe 17 aprilie poate fi un început…” este invitația pe care Costel Pătrășcanu o adresează brăilenilor.

Caricaturistul spune că a ales acest spațiu de ecologizare și plantare de copaci și cu o semnificație simbolică, fiind o intrare în oraș, dar și un drum ce leagă două orașe care au mai mult de câștigat împreună decât separat!

Cei care doresc să participe la această acțiune pot lua legătura cu organizatorul aici https://www.facebook.com/events/1653198024882575/ sau la numarul de telefon 0744.424865.

”Aș vrea să-mi spuneți pe această pagină pe câți voluntari putem conta. Aștept să scrieți mai jos: VIN ȘI EU! după care să vă treceți numele. Totodată, dacă printre dumneavoastră sunt persoane care pot ajuta cu saci, mănuși, unelte, vă rog să ne comunicați … Subliniez că nici la această acțiune NU va conta funcția publică, iar statutul celor care vor participa este DOAR DE BRĂILEAN! Mai pe înțeles, de la vlădică până la opincă vor avea parte de mănuși și sac! NU este o acțiune de imagine, ci doar una prin care să dovedim că ne pasă, că suntem responsabili, că trăim în acest oraș și că de noi depinde să ne facem o viață mai bună!” transmite caricaturistul Costel Pătrășcan.

Sursa: Realitatea de Braila