CAZ ȘOCANT, ÎN TIMIȘOARA: UN POLIȚIST S-A RĂNIT ÎNCERCÂND SĂ SALVEZE UN BĂRBAT CARE VOIA SĂ SE SPÂNZURE

Un poliţist din Timişoara, care a intervenit la un conflict casnic, a observat că în apartament un bărbat încearcă să-şi pună capăt zilelor. El a sărit pe fereastră, iar în înercarea de a salva persoana, s-a rănit după ce un dulap a căzut peste cei doi. Agentul a fost dus de urgenţă la spital, unde va fi operat la nivelul antebraţului.

”La data de 29 octombrie, în jurul orei 04:00, poliţiştii Secţiei 3 Urbane Timişoara au intervenit la un apel 112 care semnala un conflict între concubini, pe strada Ioachim Miloia din municipiu. În timp ce poliţiştii discutau cu femeia, aflată în faţa locuinţei împreună cu copilul minor, aceştia l-au observat în interiorul apartamentului pe bărbatul în cauză, care intenţiona să se spânzure de un corp de mobilier”, a transmis IPJ Timiş.

Fără a ezita, agentul de poliţie Alexandru a spart geamul ferestrei, a pătruns în locuinţă şi a intervenit pentru a-l împiedica pe bărbat să îşi ducă la îndeplinire gestul.



”În timpul intervenţiei, dulapul de care intenţiona bărbatul de 47 de ani să se spânzure s-a prăbuşit peste cei doi, iar poliţistul a suferit o plagă tăiată la nivelul antebraţului, precum şi mai multe escoriaţii la nivelul picioarelor. După ce l-a eliberat pe bărbat, agentul de poliţie i-a aplicat manevre de resuscitare, reuşind să îl stabilizeze până la sosirea echipajelor medicale”, a mai precizat IPJ Timiş.



La faţa locului au fost direcţionate două ambulanţe, fiind acordate îngrijiri medicale celor implicaţi.

Poliţistul a fost transportat la spital, fiind conştient şi stabil, acesta urmând să fie supus unei intervenţii chirurgicale la nivelul antebraţului.