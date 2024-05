Caz șocant la Brăila. Droguri vândute de la geamul apartamentului

Un nou caz halucinant arată ce amploare a luat traficul de stupefiante. Timp de un an, un dealer de droguri din Brăila și-a transformat locuința aflată la parterul unui bloc în „magazin” și își „servea” clienții la geam.

În unele zile, clienții stăteau chiar și la coadă în dreptul geamului.

Timp de un an de zile, perioada pentru care anchetatorii au reușit să adune probe, individul de 39 de ani, care are antecedente penale, a vândut peste 160 de grame de substanțe interzise, cunoscute sub denumirea de cristal, potrivit DeBraila.ro

Recent, brăileanul a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată și efectuarea de operațiuni neautorizate cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Polițiștii au reușit în cele din urmă să-l prindă cu ajutorul unui colaborator sub acoperire