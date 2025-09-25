CE LOCURI DE MUNCĂ SUNT CĂUTATE ÎN ROMÂNIA?

Angajatorii au postat aproape 200.000 de joburi noi în piață în primele nouă luni ale acestui an, arată datele unei platforme de recrutare online.

Iulie a fost luna cu cele mai multe locuri de muncă disponibile, aproximativ 25.000, în timp ce media pentru restul anului a fost de 20.000 de poziții pe lună.

Celor 200.000 de joburi din primele trei trimestre ale anului le-au corespuns opt milioane de aplicări.

Cu aproape 50 de mii de locuri noi de muncă, retailul rămâne domeniul care domină piața joburilor din România, în condițiile în care jucătorii din acest sector și-au păstrat planurile de expansiune, indiferent de schimbările economice și fiscale de anul acesta.

De asemenea, 27.000 de slujbe au venit din partea angajatorilor din servicii, la fel de multe din call center, dar și 22.000 din industria alimentară.

Alte domenii care au avut peste 15.000 de poziții deschise din ianuarie și până acum sunt transport sau logistică, producție, turism, construcții și financiar bancar.

Cei mai căutați au fost candidații eligibili cu cel mult doi ani de experiență și cei din segmentul 2-5 ani de experiență.

Mai mult de 80% dintre locurile de muncă de anul acesta sunt full-time, aproximativ 10% part-time și restul proiecte sezoniere.

Sunt din ce în ce mai puține opțiuni pentru lucrul de acasă, procentul acestor joburi ajungând la 4% din total, cel mai scăzut nivel al ultimilor ani. Capitala își menține poziția de lider, însă locul al doilea este ocupat anul acesta de Iași, care a depășit Clujul din punct de vedere al numărului de locuri de muncă postate de angajatori.

Urmează Brașov, Ilfov și Timiș. 15.000 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din străinătate care au căutat candidați pentru sectoare precum transport sau logistică, industria alimentară, retail, turism, servicii sau producție.