Președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac a răbufnit într-o conferință de presă organizată după ședința Consiliului Județean în care unii dintre consilierii județeni și-au adresat cuvinte jignitoare.

Președintele CJ Brăila a răspuns unor acuzații aduse de consilierul PND Cătălin Iordache, care a spus că este ”o prostie imensă să dăm la CMJ Brăila un autoturism proprietate privată a Județului Brăila pe o perioadă de 6 ani”. tot consilierul Iordache a cerut ca achizițiile publice publicate pe site-ul CJ Brăila să fie publicate și furnizorii, nu numai sumele.

Același consilier a acuzat și alte achiziții, printre care și copiatoare color în valoare de peste 3 miliarde de lei vechi fără TVA.

Chiriac a spus că toate achizițiile pe care le-a amintit Iordache sunt realizate conform legii, prin licitație. Acesta a specificat că Centru Militar Județean Brăila este structură în subordinea Consiliului Județean, pe care CJ îl finanțează. Referitor la prețurile pentru spălatul mașinilor, șeful CJ Brăila a spus că acea ofertă a fost cea mai mică dintre cele care au fost trimise.

”Domnul Cătălin Iordache a făcut un dosar la DNA, unde eu am primit NUP, că am luat eu 30 de miliarde și i-am dat la handbal, că aici este buba lui, unde eu am câștigat și are să-mi și dea bani. Pe care nu mi i-a dat nici acum. Eu aștept să-mi facă plângere, să mă duc acolo să dau cu subsemnatul, pentru că după aceea știu eu ce am de făcut. În momentul în care este NUP, și sigur toate sunt Neînceperea Urmăririi Penale, voi face plângere prealabilă împotriva lor, pentru ducerea în eroare a organelor judiciare” a spus Iulian Chiriac.