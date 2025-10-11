CINE PROVOACĂ, DE FAPT, CELE MAI MULTE ACCIDENTE ÎN ROMÂNIA

Contrar percepției generale potrivit căreia tinerii teribiliști ar fi cei mai periculoși în trafic, statisticile oficiale arată un alt adevăr.

Analiza Ministerului Afacerilor Interne scoate la iveală că adulții cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani sunt implicați cel mai frecvent în accidente rutiere grave și ușoare, potrivit datelor colectate între anii 2015 și 2024.

Cei între 25 și 44 de ani domină clasamentul accidentelor grave

Documentul arată că șoferii din această categorie de vârstă se află constant pe primul loc în topul evenimentelor rutiere grave. În anul 2015 au fost raportate 5.220 de accidente cu urmări severe provocate de conducători auto din acest segment, iar în 2024 numărul a scăzut la 1.959. Tot aceștia au generat și cel mai mare volum de accidente ușoare, depășind pragul de 12.000 de evenimente în fiecare an din ultima perioadă.

Prin comparație, șoferii tineri, cu vârsta sub 24 de ani, au fost implicați în 1.028 de accidente grave în 2024, în timp ce cei trecuți de 65 de ani au fost responsabili pentru 720 de accidente grave.

Potrivit definițiilor din documentul oficial, „accidentul rutier grav” desemnează un eveniment care se soldează cu cel puțin un rănit grav sau o persoană decedată, iar „accidentul ușor” se referă la cazurile soldate doar cu răniți ușor.

Legislație nouă pentru reducerea riscurilor din trafic

Pentru a adapta normele la realitățile actuale și a spori siguranța rutieră, Ministerul Afacerilor Interne a inițiat, între 2019 și 2025, mai multe modificări legislative. Printre acestea se numără Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2024, care aduce completări în mai multe acte normative. Scopul acesteia este folosirea informațiilor colectate prin sistemele de monitorizare a traficului dezvoltate de autoritățile locale, atât pentru gestionarea circulației, cât și pentru aplicarea sancțiunilor.

Totodată, noul cadru legal oferă posibilitatea implicării societății civile în semnalarea abaterilor grave de la regulile de circulație, contribuind la întărirea disciplinei în trafic.

Sistemul e-SIGUR și monitorizarea digitală a șoselelor

Măsurile legislative sunt completate de aplicarea Legii nr. 383/2022, care a instituit sistemul național integrat de monitorizare a traficului, denumit e-SIGUR. Acesta este conectat la centrele de management al traficului operate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și primește informații de la echipamentele Poliției Române amplasate pe drumurile din toate categoriile.

Pentru implementarea acestui sistem, Poliția Română a dezvoltat o aplicație informatică inclusă în platforma Hub de servicii a MAI, capabilă să colecteze automat semnalările privind posibila depășire a vitezei maxime admise. În completare, în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier, unde sunt procesate datele radar provenite din întreaga țară.

Finanțare europeană și campanii educaționale

Pe lângă modernizarea legislativă, Direcția Rutieră din cadrul Poliției Române a derulat trei proiecte susținute prin fonduri europene: unul dedicat educației rutiere și două pentru dezvoltarea capacității de intervenție a structurilor de poliție.

Începând din decembrie 2024, MAI utilizează o caravană educațională concepută pentru conștientizarea pericolelor din trafic. Aceasta constă într-un autotren echipat cu simulator de conducere, simulator de impact și aplicații interactive adaptate vârstei participanților, menite să crească gradul de responsabilizare în rândul tuturor categoriilor de șoferi și pietoni.

Identificarea zonelor periculoase și acțiunile preventive ale poliției

Inspectoratul General al Poliției Române folosește Sistemul de Informații Geografice (GIS) pentru a analiza datele privind accidentele și a localiza așa-numitele „hotspoturi” – zonele cu risc rutier crescut. Concluziile obținute sunt transmise către structurile teritoriale, care implementează măsuri specifice pentru fiecare regiune.

În același timp, Poliția organizează acțiuni tematice la nivel național, în coordonare cu RoadPol – rețeaua europeană a polițiilor rutiere. În colaborare cu administrațiile locale, se urmărește îmbunătățirea infrastructurii pentru pietoni și bicicliști, prin instalarea semafoarelor, iluminarea trecerilor și amenajarea pistelor dedicate.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne efectuează lunar misiuni aeriene pentru monitorizarea zonelor considerate cu risc crescut de accidente, pe baza datelor furnizate de sistemele de supraveghere și de centrele regionale de management al traficului.