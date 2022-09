Președintele CJ Brăila, Iulian Chiriac a declarat astăzi, într-o conferințăd e presă organizată după ședința Consiliului Județean, că actuala echipa managerială a HC Dunărea Brăila este una care a schimbat în bine și partea de imagine a echipei. În cadrul ședinței din 19 septembrie a fost aprobată majorarea cotizației CJ Brăila la clubul de handbal cu suma de 1.200.000 lei, ajungându-se astfel la o cotizație anuală totală de 8.200.000 lei. Urmează ca CLM să adopte o hotărâre prin care și municipalitatea să suplimenteze cu 300.000 lei cotizația pentru clubuld e handbal, peste cei 3.000.000 lei aprobați la începutul anului.

„Eu cred că în momentul de față este o echipă managerială bună, au schimbat și imaginea de ansambul a echipei (…) Din câte mi s-a explicat au și un lot foarte valoros. Am înțeles că a venit și un antrenor cu prestanță bună și sperăm ca să-și atingă obiectivul propus pentru acest an. Mă bucur foarte mult că au reluat un proiect de a crește echipa de divizie – și astăzi am mai alocat niște bani exact pentru acest lucru -, de a crește fete care să ajungă la echipa mare, pentru a avea propria noastră pepinieră, din Brăila dar și din țară. Suntem în niște etape de creștere și de asumare a acestei echipe, de a fi constantă, pentru că este singura echipă din Divizia Națională și care ne poate reprezenta cu succes și în competițiile internaționale”, a spus președintele CJ, Iulian Chiriac.

În ceea ce-l privește pe noul tehnician al HC Dunărea, Costică Buceschi, șeful județului a comentat că acesta a mai antrenat echipa în urmă cu câțiva ani și a obținut „cea mai bună performanță” și chiar dacă a plecat în condiții nu tocmai amiabile atunci, are încredere că va obține rezultatele pe care clubul și le-a propus. Acesta a spus că deocamdată nu s-a întâlnit cu antrenorul Costică Buceschi, dar o va face în perioada următoare, pentru că așa a procedat cu toți cei care au trecut pe la Brăila în mandatele sale de președinte al CJ Brăila.

„Singurul lucru pe care pot să-l garantez este că echipa nu va avea nicio sincopă în ceea ce privește relația cu CJ. Iar meritul acestei echipe manageriale este că a adus foarte mulți sponsori la echipă, ceea ce mă bucură – și sponsori cu greutate. Banii aduc performanța. Mă uitam zilele trecute că Nicușor Dan a aprobat un buget de 3,5 milioane euro echipei CSM București. Așa poți să faci performanță. Nu am alocat atâția bani la Brăila, dar avem un lot destul de valoros ca să le ținem piept celor 7-8 echipe care se bat pentru primele locuri. Avem un campionat puternic; după al Franței, cred că al României e pe locul II, ca și valoare a echipelor”, a mai declarat Chiriac.

