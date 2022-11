Jurnalista Anca Alexandrescu a făcut dezvăluiri explozive în emisiunea Culisele statului paralel, care detonează mafia gunoaielor. Realitatea

Realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel – Anca Alexandrescu a prezentat documente care atestă faptul că, la nivelul Ministerului Transporturilor, se știa exact decizia pe care urma să o ia Compania de Aeroporturi București.

„Șmecherii din jurul lui Grindeanu ar trebui să tremure. De unde nu-mi răspundeau la nicio solicitare, acum le trimit teancuri. Tocmai ce întrebam când dau termene, și văd că se întâmplă că lucrurile vor merge mai departea. DNA, dincolo de ancheta la Sectorul 1, aceea cu prejudiciul de 200 de milioane de euro, s-a dus și la Compania Națională de Aeroporturi (CAB) ca să ceară documente care să arata dacă există încercarea unor angajați de a vinde acțiuni în dauna statului. Există documente cara arată că la nivelul conducerii Ministerului Transporturilor se știa despre această decizie a Companeiei Aeroporturi București”, a declarat Anca Alexandrescu.

Procurorii DNA au intrat pe fir și fac ordine în Compania Națională de Aeroporturi București (CNAB). Mai exact, procurorii antimafia cer acte și documente care să certifice dacă cei de la CNAB vor să vândă 10% din acțiunile companiei.

„Triada mafiei gunoaielor”, încolțită – Lovitură pentru Bogdan Adimi, Andrei Dracea și Orlando Valache – Romprest

Iancu Toader, avocatul afaceriștilor interlopi Bogdan Adimi, Andrei Dracea și Orlando Valache, capii Romprest, s-a prezentat, astăzi, la Parchetul anti-mafia.

DNA a început urmărirea penală în dosarul Romprest în iulie 2022

Urmărirea penală în dosarul Romprest, împotriva conducerii companiei, a început în luna iulie a acestui an. Iar prejudiciul este unul uriaș, de aproape un miliard de lei. Vizați sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoroiu, iar acuzațiile se referă la înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Iar suspect în dosar, spun surse apropiate anchetei, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari, cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat. Potrivit surselor Realitatea Plus, directorul firmei, Bogdan Adimi, se pregătea să fugă din țară, la acel moment.

Bogdan Adimi

Ministerul Finanțelor a sesizat Parchetul General cu privire la faptul că directorul general al ROMPREST, Bogdan Adimi, a majorat unilateral contractul cu Primăria Sectorului 1 și a făcut cheltuieli și încasări nejustificate din fonduri publice fără bază legală și/sau contractuală. Un raport de control realizat de Ministerul de Finanțe arată că ROMPREST ar fi produs un prejudiciu de 243,8 milioane de lei din fonduri publice în urma emiterii unor facturi cu tarife supraevaluate, dar și pentru servicii care nu există în contractul de salubrizare.

Andrei Dracea

Andrei Dracea, un medic născut la Moscova, este unul dintre baieții deștepti din Sănătate. Dracea a avut o bancă de celule stem la care au apelat sute de părinți pentru recoltări la nașterea copiilor lor. Din păcate, o anchetă a Consiliului Concurenței a arătat că firma lui Dracea nu era autorizată și astfel, părinții au pierdut definitiv urma probelor biologice recoltate bebelușilor. Lui Dracea i se mai spune și „domnul licitație la minut” reușind, aparent cu ajutorul oamenilor din Servicii, să câștige contracte bănoase cu statul.

Orlando Valache

Orlando Valache are o poveste de viață mai ceva ca a lui Pablo Escobar, scrie realitateadinmoldova.md. În 2015, DNA a făcut descinderi într-un caz privind trafic de influenţă și spălare de bani în care ar fi fost implicaţi politicieni şi patroni de presă. Au avut loc 26 de percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov la firme, cabinete de avocatură şi la sediul unei instituţii publice.

Avocatul Iancu Toader, în spatele grupului infracțional organizat. MAFIA gunoaielor, în corzi!

Avocat: „Nu am văzut în 25 de ani de carieră prejudicii așa de mari, depășește orice imaginație!”

Avocatul Gabriel Ionescu a declarat, în exclusivitate, la Culisele statului paralel, că, în întreaga sa carieră de până acum nu a întâlnit un asemenea caz, cu delapidări de asemenea natură, o adevărată „caracatiță”.

„Nu am văzut în 25 de ani de carieră prejudicii așa de mari, depășește orice imaginație. Este vorba de un grup infracțional care a avut două obiective. Primul – să jefuiască unități administrativ teritoriale cu care are contracte. În al doilea rând, acest grup a vurt să delapideze banii socității în interes personal. Au început urmăririle penale, au început audieri și la DNA și la DIICOT.Compania de Aeroporturi Buvurești (CAB) a refuzat, în mod sistematic, primirea de dividente, era vorba de o sumă mare, tocmai pentru că aceste acțiuni nu au valoare foarte mare, pentru că nu s-au încasat deloc dividende până acum. Voiau să le vândă pe bani de nimic. Intenția a fost directă. Numai dividendele pe un an de zile erau mai mari decât valoarea totală cu care vor să vândă acțiunile acum.

Nu am informații că au fost chemați oameni din ministere, dar au fost chemate la audieri persoane care au legătură în mod direct cu acest caz. DNA este decisă să se afle adevărul. În principiu, Ministerul Transporturilor este informat, dar se pune întrebarea când anume este informat și ce anume se știa. Cei din Compania de Aeroporturi București au trimis informații reale sau trunchiate? Aceasta este întrebarea”, a declarat avocatul Gabriel Ionescu, miercuri seară, în emisiunea Culisele statului paralel.

Principalele acuzații ar veni în urma unor modificări în fals a actului adițional privind tarifele Romprest în sectorul 1 al Capitalei. Un act aditional care ar fi fost semnat în 2019 și care s-ar afla deja la dosar cu rolul de a proba faptele. În plus, s-ar fi făcut cheltuieli și încasări nejustificate din fonduri publice fără să aibă bază legală sau contractuală.

Megadosarul ar avea nu mai puțin de 4 capete de acuzare : înșelăciune , abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Mai exact, reprezentanții de atunci ar primăriei ar fi acceptat ilegal să plătească facturi nejustificat de mari către Romprest, în ciuda unei decizii executorii a Curții de Conturi, care ceruse recuperarea sumelor achitate în plus, anterior. Se pare că lunar, s-ar fi plătit în medie aproximativ 16 milioane de lei timp de 3 ani și jumătate, suma totală fiind de aproape 700 de milioane de lei.