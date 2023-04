În cursul zilei de 31.03.2023, a avut loc la București, Conferinţa finală a proiectului LUPTA – Leading a United Pathway to anti-Trafficking Action, eveniment organizat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) împreună cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.).

Proiectul LUPTA a fost lansat în 2021, fiind dezvoltat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) – Biroul din România în parteneriat cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, cu sprijinul financiar al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Proiectul a urmărit ridicarea nivelului de conștientizare în rândul participanților la actul de justiție în ceea ce privește complexitatea și particularitățile dosarelor având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a găzduit sesiunea de formare din 30 martie 2023 (la care au participat judecători, procurori și ofițeri de poliție) și conferința de închidere din data de 31 martie 2023.

În deschiderea conferinței au luat cuvântul Șeful Biroului din România al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), Mircea Mocanu, procurorul șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Oana Daniela Pâțu, directorul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Cristina Stepanescu, adjunctul şefului misiunii diplomatice a Statelor Unite la Bucureşti, David Muniz, și reprezentantul Biroului Regional din Bruxelles al Organizației Internaționale pentru Migrație, Tommy Calmels.

La Conferința de închidere a proiectului LUPTA (Leading a United Pathway to anti – Trafficking Action) au participat membrii corpului diplomatic, atașați de interne, judecători, procurori, ofițeri de poliție, avocați și reprezentanți ai societății civile.

În cadrul evenimentului de închidere a fost lansat un ghid de investigare (Toolkit on victim-centric best practices in investigations and prosecutions), centrat pe respectarea drepturilor victimei în dosarele având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, document dezvoltat în parteneriat cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.