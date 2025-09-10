CRISTIAN POPESCU PIEDONE ÎNFIINȚEAZĂ UN NOU PARTID ȘI LE CERE ROMÂNILOR SĂ LI SE ALĂTURE. CÂND VA AVEA LOC EVENIMENTUL DE PREZENTARE

Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat în mod oficial lansarea unui nou partid politic, axat exclusiv pe interesele cetățenilor și pe dezvoltarea României. Evenimentul de prezentare va avea loc pe 29 septembrie, la Sala Palatului din București, la ora 12:00.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Piedone a subliniat că noul său proiect politic urmărește să se diferențieze de partidele tradiționale și să funcționeze strict în folosul țării și al cetățenilor. „Un partid… al cărui unic președinte să fie România! Fără șefi mari, fără șefi mici! Un partid condus de cetățeni, strict pentru cetățeni! Un partid care să tragă exclusiv în folosul țării și al cetățenilor săi!”, a declarat Piedone.

Cristian Popescu Piedone a transmis un mesaj emoționant către cetățeni, subliniind nevoia urgentă ca fiecare român să contribuie la binele țării. „ROMÂNIA noastră are mare, mare nevoie de NOI! Fiecare dintre voi simțiți durerea ei, frământările ei, urletul ei!”, a declarat Piedone.

El a mărturisit că privește România cu respect și recunoștință pentru tot ceea ce i-a oferit. „Eu o privesc, îi vorbesc, o ascult și conștientizez că mi-a oferit TOTUL! Eu sunt dator să o ajut, la rându-mi, într-u TOTUL!”, a spus Piedone.

Parcurs politic și alianțe

Cristian Popescu Piedone a menționat trecutul său politic, de la FSN-ul președintelui Ion Iliescu, PDSR, până la PSD. El recunoaște sprijinul primit de la Dan Voiculescu, pe care îl consideră un „OM” esențial în viața sa politică. „Când am fost aruncat de oportuniști și hăituit de pionii Vasalității Naționale… un OM mi-a întins ambele mâini și casa lui toată: Dan Voiculescu!”, a subliniat Piedone.

Despre perioada petrecută în PUSL, Piedone spune că a muncit „așa cum am putut” și că nu regretă nicio secundă. „Pentru mine a fost și va rămâne OMUL Dan Voiculescu! M-am înrolat în partidul său și am muncit așa cum am putut! Și nu regret nicio secundă petrecută lângă oamenii buni pe care i-am întâlnit în PUSL!”, a adăugat el.

Un apel pentru un nou proiect politic

Piedone a anunțat că intenționează să înființeze un partid dedicat exclusiv cetățenilor români, fără ierarhii tradiționale, unde „unic președinte să fie România”. „Haideți să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României NOASTRE! Un partid… al cărui unic președinte să fie România! Fără șefi mari, fără șefi mici! Un partid condus de cetățeni, strict pentru cetățeni!”, a declarat Piedone.

El a insistat că partidul va acționa „exclusiv în folosul țării și al cetățenilor săi”, iar decizia sa de a se dedica acestei cauze este fermă. „Eu m-am decis și am plecat să lupt pentru România! Tu, cel care citești aceste rânduri, nu vrei să mi te alături?”, a transmis Piedone.

Un apel personal și emoțional

Piedone s-a adresat direct fiecărui cetățean, subliniind că și el este „om normal, cu vicii, păcate și cu ale mele toate”, încercând să stabilească o conexiune personală cu audiența sa. „Mă știi bine, om bun! Mă știi bine, cetățene cutare! Sunt om normal, cu vicii, păcate și cu ale mele toate! Poate fix ca și tine, nu crezi?”, a afirmat Piedone.

El a încheiat mesajul cu un apel clar la acțiune, invitând românii la evenimentul organizat pe 29 septembrie la Sala Palatului din București, la ora 12. „Privește-ți sufletul și hai să ajutăm România, ÎMPREUNĂ! Te aștept pe 29 septembrie, în București, la Sala Palatului! La prânz! Ora 12! Fix la 12.00!”, a transmis Piedone.

Mesaj de mobilizare pentru români

Piedone a subliniat că evenimentul a fost programat într-o zi de luni, într-o zi de muncă, pentru a arăta că implicarea activă a cetățenilor este cheia schimbării. „Da, cade într-o luni! Exact așa am vrut să fie: în zi de muncă! Pentru că asta vrem: MUNCĂ pentru România!”, a explicat el.

În final, Piedone a încurajat românii să transforme imposibilul în realitate. „Știi ceva, om bun? Nu există IMPOSIBIL! Hai să facem imposibilul… POSIBIL, pentru România și pentru românii săi care o iubesc!”, a concluzionat Cristian Popescu Piedone.

Cu acest mesaj, Piedone își propune să mobilizeze cetățenii și să creeze o platformă politică centrată pe nevoile României și ale oamenilor care o iubesc.

