Cristian Rizea: „Vreau să anunțăm pentru un episod viitor la Culisele Statului Paralel dezvăluiri incendiare despre șpăgile luate de gașca lui Ponta, din jurul lui Ponta. Cum e acest Nicolae Bănicioiu, cel care are deja un dosar și, care probabil, va mai avea multe alte dosare privind corupția pe care a exercitat-o la nivelul Ministerului Sănătății. Sunt lucruri care nu au fost aduse deocamdată la cunoștința românilor. (…) Noi am venit de fiecare data cu dovezi în fața românilor, am venit cu probe.”

Cristian Rizea: „Vă dau o informație în exclusivitate. Săptămâna viitoare voi anunța că voi candida (alegerile parlamentare din Republica Molodva, 11 iulie, n.r.) cap de listă, alături de președintele partidului. Un partid nou, un partid de centru stânga, apropo de experiența mea. Partidul e în raport echilibrat și cu România și cu Rusia și cu Uniunea Europeană. (…) E cel mai nou partid înființat din cele 53 de partide acceptate pentru alegerile din 11 iulie. (…) Chiar s-a luat de mine Dodon, nu poate o zi fără să nu se ia de mine. A spus că sunt omul doamnei Maia Sandu. A spus-o și acum o săptămână. Îl deranjează foarte tare adevărul pe acest Igor Dodon, care a făcut un act illegal și abuziv. Eu sper să răspundă în fața legii. I-am cerut procurorului general al Republicii Moldova, să verifice legalitatea documentelor semnate de Igor Dodon în cazul retragerii cetățeniei mele. (…)”