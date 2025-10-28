CUTREMUR DE PROPORȚII ÎN TURCIA, CU MAGNITUDINEA 6,1 RICHTER

Stare de alertă în Turcia, după un cutremur cu magnitudinea de 6,1 Richter. Seismul a avut loc la o adâncime de doar 10 kilometri și a fost resimțit în Istanbul. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar autoritățile au activat planul de urgență. Salvatorii caută acum posibile victime printre dărâmături.

Trei clădiri și un magazin au fost distruse în urma cutremurului puternic. Potrivit forțelor de ordine, este vorba despre imobile în care nu se afla nimeni. Forțele de ordine au activat planul de urgență, iar salvatorii au intervenit la fața locului, pentru a se asigura că nu sunt răniți.

Cutremurul cu magnitudinea 6,1 a avut loc în provincia Balikesir și a putut fi resimțit și în Istanbul, dar și în provinciile Bursa, Manisa și Izmir, potrivit autorităților. De asemenea, mai multe blocuri și hoteluri din zonă au fost evacuate.