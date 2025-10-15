CUTREMUR ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI: CE MAGNITUDINE A AVUT ȘI UNDE S-A RESIMȚIT

Un cutremur de o magnitudine însemnată a fost înregistrat miercuri dimineață în nord-vestul României, în apropiere de Satu Mare și Baia Mare. Seismul s-a produs la 5 km adâncime.
„În ziua de 15 Octombrie 2025, la ora 07:57:20 (ora locală a României), s-a produs în MARAMURES, SATU MARE un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 5.0 km”, a anunțat INFP.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 22km SE de Satu Mare, 34km V de Baia Mare, 55km N de Zalau, 87km S de Mukacheve.