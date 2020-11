Consilierul județean PNL Alexandru Dănăilă și-a anunțat demisia din funcția de consilier județean pe care a câștigat-o la alegerile locale din 27 septembrie.

„Am renunțat, astăzi, la mandatul de consilier județean. Demisia mea este onorarea unei promisiuni pe care am făcut-o în campania electorală, când am anunțat că nu intenționez să păstrez funcția de consilier județean și că am candidat pentru a fi alături de colegi în confruntarea electorală.

Unul dintre proiectele mele politice din ultimii ani a fost promovarea tinerilor în politică. Brăila este cel mai îmbătrânit județ din România și, dacă ne dorim să schimbăm acest lucru, dacă ne dorim să înțelegem mentalitatea noilor generații, trebuie să le oferim șansa să-și facă auzită vocea în toate forurile civile, administrative și politice. Fie că vorbim despre funcțiile de conducere din partide, fie că vorbim despre mandatele de consilieri locali și județeni, consider că este nevoie ca vocea tinerilor brăileni să se facă auzită. Dreapta brăileană are nevoie ca o nouă generație de oameni politici să câștige experiență și să se pregătească pentru confruntările politice ce vor veni.

Într-o altă ordine de idei, pentru a răspunde întrebărilor jurnalistilor, trebuie să admit că PNL Brăila trece momentan printr-o perioadă dificilă. Am însă convingerea că, după alegerile din 6 decembrie, organizația își va găsi echilibrul. Actuala conducere interimară a filialei are datoria să ducă în siguranță corabia până în primul port, adică până la datade 6 decembrie. Brăila are nevoie mai mult ca oricând de un partid de opoziție puternic, capabil să semnaleze și să sancționeze derapajele PSD, partidul care deține majoritatea absolută atât în Consiliul Local Municipal, cât și în Consiliul Județean. Din poziția de fost președinte al PNL Brăila, fac un apel către actuala conducere să își folosească înțelepciunea pentru a recâștiga unitatea partidului.” a declarat Alexandru Dănăilă.

Dănăilă a fost președinte al PNL Brăila până la începutul lunii octombrie, când a demisionat din funcție după ce a obținut un scor mai mic de 27% la alegerile locale.

Sursa: Realitatea de Braila