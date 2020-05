Astăzi se va vota în Camera Deputaților legea privind instituirea stării de alertă în România, lege care a fost adoptată ieri în Senat, cu 111 voturi pentru, 8 abțineri și 15 împotrivă. După doua luni în starea de urgență și cu drepturile și libertățile restricționate, măsuri care și-au dovedit eficiența până acum, vom intra într-o stare de alertă, cu ceva mai puține restricții, dar nu cu atât de multe libertăți pe cât ne-am dori.

Deputatul PSD de Brăila, Emilia Meiroșu spune, într-o postare pe rețelele de socializare, că după ce am stat in case, am respectat ordonanțele, ne-am supus controlalelor in trafic, am izolat copii și bătrânii am reușit ca la Braila să avem foarte puține cazuri de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

”Noi, brăilenii, am dat dovada de civilizație prin responsabilitate individuală: să port masca și mănușile, să evit locurile aglomerate, să mă spăl pe mâini, să nu-i expun pe cei vulnerabili etc. Nu cred în teoria că poporul nu știe decât de frică. Trag nădejde că românii sunt mai maturi și mai responsabili decât cred analiștii, politicienii și autoritățile. Nu cred in teoriile conspiraționiste aruncate in social media de alarmiști și am convingerea că acest virus este real bazându-mă pe discuțiile mele cu personalul medical și doctorii care au tratat pacienți infectați. O revenire la normalitate se poate realiza doar printr-o relaxare treptată a măsurilor impuse, prin păstrarea în continuare a distanțării sociale și luarea măsurilor de igienă de către fiecare dintre noi acasă și la locul de muncă. Ca indivizi sociali avem nevoie și de redeschiderea teraselor și a hotelurilor pentru turism, dar scopul primordial al relaxării măsurilor este crearea condițiilor favorabile pentru întoarcerea la muncă și repornirea economiei. Am votat starea de urgență conștientă de avantajele și dezavantajele acesteia, dar acum când specialiștii spun că nu am atins încă vârful pandemiei oare avem nevoie de o lege care să reglementeze starea de alertă cu ieșirea treptată din criza sanitară sau renunțăm la orice măsură impusă prin această lege?” spune deputatul PSD, Emilia Meiroșu, înainte de votul în Camera Deputaților a legii pentru instituirea stării de alertă.