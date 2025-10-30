DISTRIGAZ, REACȚIE DUPĂ CE A FOST PUSĂ SUB ACUZARE ÎN DOSARUL EXPLOZIEI DIN RAHOVA

Distrigaz Sud Rețele a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a fost informată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București privind calitatea sa de suspect în ancheta care vizează explozia produsă pe 17 octombrie în cartierul Rahova, incident soldat cu trei morți și mai mulți răniți.

