DOLIU ÎN LUMEA MEDICALĂ: DOCTORUL ȘTEFAN SÎNPETRU, MANAGERUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA, A MURIT DUPĂ O LUPTĂ GREUĂ CU CANCERUL

Comunitatea medicală din Brăila este în doliu după moartea doctorului Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila, care s-a stins din viață joi, în secția de Terapie Intensivă a unității pe care a condus-o mai bine de 16 ani.

Medicul lupta de mai mult timp cu o formă de cancer. Deși a urmat tratamente și investigații, boala s-a agravat în ultimele luni. Potrivit apropiaților, a continuat să vină la muncă și în zilele în care durerea era greu de suportat.

Vestea pierderii sale a fost anunțată de colectivul spitalului, care a transmis un mesaj emoționant pe pagina oficială: „Ne vom aminti întotdeauna de el nu doar ca de un manager competent și responsabil, ci și ca de un om cald, generos și înțelegător, care a inspirat echipa și a promovat valori precum profesionalismul, respectul și solidaritatea. Odihnească-se în pace!”. Mesajul a fost distribuit de sute de persoane, dovadă a respectului de care se bucura medicul.

Și Asociația Spitalelor Publice din România a transmis condoleanțe, subliniind rolul pe care Ștefan Sînpetru l-a avut în consolidarea proiectelor comunității medicale: „A fost un profesionist dedicat și un sprijin real pentru colegii săi. Va rămâne în amintirea noastră ca un exemplu de omenie și seriozitate.”

Doctorul Ștefan Sînpetru era căsătorit și avea un copil. În cei 16 ani de mandat, a fost apreciat pentru echilibrul cu care a condus spitalul și pentru apropierea față de pacienți și colegi. Moartea sa lasă un gol imens atât în lumea medicală, cât și în comunitatea locală din Brăila.

Sursa: Realitatea de Braila