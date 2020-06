Radiografia săptămânii care tocmai a trecut ne releva un fapt îngrijorător…Țara noastră pare incapabila sa se vindece de ciuma partidului stat! Umbra fetida a pesedeului împiedica răsăritul soarelui României normale. Proiectul administrației prezidentiale, strategiile guvernului minoritar PNL sunt sabotate sistematic atât in parlament, dominat copios de stafiile populismului anti european și nord-atlantic, cât mai ales de instituții cheie ale statului, populate cu oamenii de casa ai mafiei politice. Curtea Constituțională, Consiliul superior al Magistraturii, Avocatul Poporului au devenit practic un fel de triunghi al Bermudelor in care dispar fără urma toate eforturile reformării, restructurării și progresului României! Ieșirea din corupție și din dependentă ajutoarelor de stat ar însemna sfârșitul istoric al urmașilor partidului comunist care ne rânjesc sfidător din vârful conducerii unor partide ca PSD, Alde, pro România… iar tovarășii care ne călăresc și sărăcesc de trei decenii par mai dispuși sa dea foc țării, decât sa piardă mierea puterii și a banului public…Metoda clasica prin care ciuma roșie s-a reinventat de fiecare data este moștenirea toxica lăsată după predarea guvernării! Așa au năruit Conventia Democratica din perioada 1996-2000, așa au revenit triumfători in alegerile din 2016, după doar un an de guvernare tehnocrata! Asta spera și la alegerile din acest an! Pesedistii croiți cu dalta după chipul si asemănarea zeilor din Kiseleff au amorsat bomba măririi pensiilor cu 40% și dublarea alocației de stat pt copii, iar acum așteaptă explozia care sa-i pulverizeze pe guvernanții liberali care, mai ales după pandemie și după trei luni de gripare a economiei, nu le vor putea concretiza decât dacă arunca in aer întreaga economie a țării și așa aflată intr-un periculos deficit! Ticăloșia intenției pesediste reiese foarte clar din faptul ca legile care prevăd aceste majorări nu au identificate și sursele de finanțare! Strategia lor, a funcționat pana acum pe principiul: “ noi am dat, nenorociții lui Orban și Citu, vânduți coloniștilor occidentali nu vor!”

Imberbul Ponta, și-a tras pe chipul rotofei și transpirat, masca lui Dragnea, i-a preluat discursul bolovanos și comunistoid și profitând din plin de generozitatea unor instituții media de ai găzdui inepțiile și mitomaniile patologice, creste in sondaje ca un făt mai puțin frumos care mânca jăratec in loc de rahatul turcesc obișnuit…Oastea de strânsură a traseiștilor lui Tariceanu s-a lăsat absorbită in corpore de PSD, iar hunii lui Kelemen Hunor își vând suportul parlamentar celor dispuși sa dezintegreze teritorial România! Ciolacu a demonstrat fără echivoc ca da oricand Transilvania dacă poate păstra restul țării ca vaca de muls pentru baronimea și clientela lui de partid!

Printr-o alchimie doar de ei știuca, liderii majorității parlamentare toxice pentru democrație au reușit sa înghesuie in perso…nulitatea viceprimarului capitalei, Bădulescu-Badaranescu, duhurile arțăgoase și isterizate ale Olguței Vasilescu, Codrin Stefanescu, deputatului Mitraliera, dezaxatului Bacalbașa și grobianului Serban Nicolae! Apoi l-au întors cu cheița și l-au trimis sa compromită toate acțiunile contracandidatilor dreptei la fotoliul de edil general!

Toate elementele din acest sumbru tablou politic prefateaza ce tip de campanii electorale vom avea atât la locale cât și la generale! PSD și acoliții lui certați cu justiția vor domina in continuare atât dezbaterile parlamentare cât și confruntările televizate, vor adopta și impune legi care vor face praf bugetul țării așteptând ca rechinul la panda ca Pnl, Usr și Pmp fie sa le înghită pe nemestecate fiind an electoral, fie sa se razboiasca între ele, împărțindu-și funcții virtuale, încă inainte de rezultatul alegerilor, fapt consumat in interiorul USR Plus. Îmbătați de scorul foarte bun de la europarlamentare, liderii acestei noi mișcări politice au alunecat intr/un război intern pentru putere căzând practic in irelevanta! De la 40 de procente la 10… in mai puțin de un an și in opoziție, le da vânt in pupa și tupeu printre dinti, pesedistilor care atât așteapta: ruinarea dreptei din interior!

Situația actuală îi convine PSD, convenabil îi este acestuia și un guvern interimar. Timpul curge în favoarea lui, chiar dacă Gașca lui Ciolacu nu crește în sondaje, așteaptă declinul firesc al pnl-ului aflat la guvernare in cea Mai dificila perioada din ultimii 30 de ani…și mai mizeaza pe ceva: absenteismul masiv la vot! Dacă toate aceste așteptări se vor adeveri și mai ales dacă partidele dreptei nu se vor lecui de orgolii sterile și nu vor face o alianța puternica, mai mult ca sigur ne vom trezi iar cu ciuma roșie la butoane, urmând noi ani de sărăcie, izolare internațională și chiar faliment de țara!

Sursa: Realitatea Din PNL