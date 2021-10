Omologat de Guinness Book of Records ca fiind cel mai rapid artist vizual din lume – mai rapid chiar și decât un computer – Ștefan Popa POPA`S decide acum să-și digitalizeze una dintre cele mai importante colecții, numită Liderii Lumii văzuți de POPA’S, rămânând unul dintre artiștii de avangardă ai lumii.

Piesele din colecție vor fi marcate digital prin Non-fungibile tokens (NFTs), care este în prezent una dintre cele mai eficiente tehnici de descentralizare pentru opere artistice, înlocuind cu succes contractul de originalitate care era oferit până acum de casele de producție sau de alte forme centralizate pentru deținerea drepturilor de autor.

„Blockchain-ul reprezintă o bază de date online – direct pe internet – unde toate informațiile adăugate sunt salvate în ordine cronologică si nu mai pot fi șterse sau schimbate vreodată. De la această bază s-au dezvoltat și calitățile NFT-urilor, acei tokeni care au un ID unic fiecare, sau, altfel spus, acea înregistrare de date criptată pe un blockchain. În trecut, o operă artistică era originală atunci când se putea dovedi că este creată direct de către artist. În era digitală, avem ca unealtă tehnologia NFT, care oferă artiștilor posibilitatea de a introduce acest contract unic care să arate apartenența directă către creator”, transmit cei de la PTARTH, compania care a primit exclusivitate pentru digitalizarea operelor din colecția privată – Liderii Lumii văzuți de POPA’S.

PTARTH Network este o companie creată în Timișoara, specializată în digitalizare și blockchain transformation. Joacă un rol activ în revoluția blockchain, facilitând proiecte internaționale de digitalizare bazate pe noile tehnologii.

Ștefan Popa POPA’S este artistul oficial al NATO și al Vaticanului, invitat de onoare la fiecare mare eveniment. Colecția Leaders of the world seen by POPA’S este formată din caricaturile create și înmânate personal liderilor lumii. Astfel, arta în cauză reprezintă și o capsulă a timpului, care marchează momente istorice. În plus, proiectul crează o legătură directă între acel lider al lumii portretizat și colecționarul care va cumpăra varianta digitală sub formă de NFT.

Împreună cu PTARTH, Ștefan Popa POPA’S realizează și o galerie 3D a celui mai mare eveniment de artă vizuală din lume – Salonul Internațional de Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice 2021.

Evenimentul se desfășoară în perioada 15 octombrie – 10 noiembrie la Timișoara, în spațiul Muzeului Național al Banatului din incinta Bastionului Theresia.

„Decizia de digitalizare este în concordanță cu actualele cuceriri ale tehnologiei și cu ceea ce înseamnă viitorul în lumea artei. Mă bucur că Salonul Internațional va putea fi urmărit de peste tot din lume și că arta satirică va fi în centrul atenției pentru o bună bucată de timp în acest final de an”, transmite Ștefan Popa POPA`S.