“Am avut dureri de cap și nu am știut de la ce sunt durerile de cap. Am făcut niște investigații mai amănunțite, am ajuns până la psihiatru și în urmă cu șapte, opt zile am avut și vomă. Am chemat salvarea și m-au dus la spital pe Brăila, pe UPU. Acolo mi-au făcut două tomograf, mi-au luat analize, au fost foarte prompți și mi-au spus că nu este nimic pe psihiatrie, mi-au spus pur și simplu că am o tumoră. Mi-au făcut legătura cu Iașul și m-au adus cu elicopterul pe urgență a doua zi. M-au preluat imediat, mi-au făcut din nou analize aici, investigații și în câteva zile m-au luat la operație.