Fiica unui pacient mort la Spitalul Pantelimon: „Ştiu că tatăl meu a fost ucis!”

Marin Dinu, un bărbat în vârstă de 67 de ani, a fost internat pe data de 3 aprilie 2024 la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti, iar a doua zi a murit.

Astăzi, fiica lui, Claudia Dinu, a venit în faţa spitalului pentru a cere socoteală, după ce a aflat despre ancheta valului de morţi suspecte la Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) de la spital.

„Am venit la dumneavoastră pentru că nu am linişte. Nu ne-au permis nici să îl vedem, nici în vizită, nici la ora vizitei, nu ne-au dat voie să intrăm. N-a vrut să stea nimeni de vorbă cu noi. Pe mama mea au jignit-o, au înjurat-o şi i-au zis: pleacă de aici că nu ai voie. Pe data de 3 aprilie l-au luat de jos, de aici de la Camera de Gardă, l-au dus la etajul patru, l-au ţinut în seara aceea, iar a doua zi l-au mutat la etajul doi. Şi atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat. De la spital, mi-au spus că nu e nevoie de autopsie, că deja ştim cauza morţii lui, că era bolnav. Mi-au trecut foarte multe (n.r. diagnostice) pe certificatul de deces. Nu ştiu să vă spun, pentru că nu cunosc. L-am înmormântat duminică, dar nu avem linişte pentru că ştim că tata a supravieţuit ani de zile cu boala asta şi eu cred că mai trăia.

Eu l-am adus bine, el până în ultimul moment, înainte cu două ore să moară a spus: luaţi-mă că mă omoară, ţipa luaţi-mă că mă omoară. Şi dânsele l-au legat de mâini şi de picioare. Am înţeles că l-au chinuit foarte mult, nu am avut cu cine să vobim de aici pentru că ne-au gonit, ne-au jignit.

El a venit tensiunea 24 cu 7 şi ne-au spus că nu îi scade şi ne-au spus că o să îl ajute la Terapie Intensivă. Merg oriunde, dar vreau adevărul pentru că eu sunt conştientă şi ştiu că tatăl meu a fost ucis. Nu am mers până acum pentru că nu eram sigură, pentru că pe noi nu ne bagă nimeni în seamă, noi suntem nişte oameni de rând. Eu am văzut la ştiri, pe internet, şi atunci am văzut că s-a vorbit de tatăl meu. N-am putut să rabd. Am venit pentru că vreau să iasă adevărul la iveală”, a declarat Claudia Dinu.