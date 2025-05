FINANCIAL TIMES: NOUL PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI SE CONFRUNTĂ CU O BOMBĂ FISCALĂ CU CEAS

Președintele ales al României, Nicușor Dan, se confruntă cu echivalentul politic al „reparării unei mașini în timp ce o conduci”, avertizează aliați și potențiali parteneri de coaliție, care spun că țara are urgent nevoie de un guvern capabil să mențină accesul la fondurile UE și să reducă cheltuielile publice, notează Financial Times.

Considerat mult timp un outsider din cauza lipsei de sprijin din partea partidelor tradiționale care au condus România de la căderea comunismului, Nicușor Dan – care a candidat ca independent – a câștigat surprinzător alegerile de duminică, învingându-l pe favorit, liderul de extremă dreapta George Simion.

Deficitul bugetar al României, cel mai mare din UE

„România începe o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre voi”, a declarat învingătorul în fața mulțimii duminică. „Are nevoie de specialiști implicați în politicile publice, are nevoie de societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică”, a adăugat el.

Însă provocarea imediată pentru Nicușor Dan este numirea unui prim-ministru și a unui guvern capabil să implementeze reforme necesare pentru a asigura fondurile europene, a evita retrogradarea ratingului de țară la nivel „junk” și a începe reducerea deficitului bugetar – care, la peste 9,3% din PIB în 2024 – este cel mai mare din UE.

„O sarcină uriașă, într-adevăr”, a spus istoricul Ion M. Ioniță. „Deficitul explodează, iar deficitele bugetar și comercial sunt la cote record. Avem nevoie de reforme administrative, economice, în timp ce piețele ne privesc cu mare atenție”, a adăugat el.

O corecție fiscală serioasă, rapid necesară

România se află sub procedura de deficit excesiv din 2020, iar unii oficiali europeni spun că Comisia Europeană intenționează să crească presiunea începând cu 4 iunie. Motivul: corecția fiscală planificată de guvern este insuficientă, întrucât Bucureștiul intenționează să reducă deficitul cu mai puțin de 1% din PIB anul acesta.

În același timp, Bruxelles-ul ar putea iniția o procedură care ar duce la tăierea unei sume semnificative din fondurile europene dacă guvernul României nu implementează reduceri de cheltuieli, potrivit a trei oficiali UE.

„Euforia victoriei lui Dan nu va dura mult – trebuie să implementeze rapid o corecție fiscală serioasă, altfel piețele și UE îl vor forța să o facă”, a declarat Mujtaba Rahman, director pentru Europa la Eurasia Group.

Deși Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, l-a felicitat rapid pe Nicușor Dan pentru victorie, oficialii au subliniat că Uniunea nu mai are prea multă flexibilitate față de un guvern care întârzie reformele, inclusiv în guvernanța companiilor de stat, și lasă cheltuielile să scape de sub control.

Piețele au reacționat pozitiv luni, odată cu eliminarea iminentă a riscului unei președinții de extremă dreapta, însă sarcinile dificile ale lui Nicușor Dan – inclusiv colaborarea cu politicieni împotriva cărora a făcut campanie – nu au trecut neobservate.

„Sarcina este imensă, nu doar pentru el, ci pentru întreaga clasă politică”, a spus Iulian Fota, strateg și fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, adăugând că Nicușor Dan va trebui să reinventeze liderii politici. „Este un cerc vicios: cum ieși dintr-o criză economică cu aceiași politicieni la putere?”, se întreabă el.

Potrivit unor surse interne, candidatul preferat al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier este Ilie Bolojan, liderul Partidului Național Liberal (PNL), aflat acum în funcția de președinte interimar. PNL ar putea forma un guvern minoritar cu sprijinul UDMR și, ocazional, al PSD.

Însă întrebarea cheie rămâne dacă PSD va rămâne la guvernare sau se va alătura opoziției alături de George Simion.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a demisionat din funcția de premier săptămâna trecută după victoria lui Simion în primul tur, care a speriat investitorii și a îngreunat accesul guvernului la piețele internaționale de creditare.

PSD urma să discute intern această decizie marți.

Victor Negrescu, europarlamentar PSD, a declarat presei locale luni că, indiferent de decizia partidului său, „vom avea un guvern proeuropean”.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei și membru marcant al PNL, a afirmat că victoria lui Nicușor Dan este „cel mai bun scenariu posibil” și un triumf al „meritocrației”.

Lecție pentru partidele tradiționale

Președintele ales, un matematician în vârstă de 55 de ani, și-a început cariera politică ca activist anti-corupție în București, unde a reușit să câștige Primăria Capitalei candidând ca independent – un succes pe care acum l-a repetat la alegerile prezidențiale.

„Este o lecție pe care partidele tradiționale trebuie să o învețe rapid: să promoveze profesioniști, fețe noi și un angajament real pentru reformă”, consideră Sebastian Burduja. În caz contrar, a avertizat ministrul, extrema dreaptă riscă să „obțină o victorie majoră” la următoarele alegeri generale.