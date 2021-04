La data de 7 aprilie, magistraţii Tribunalului Vrancea au dat sentinţa în dosarul ”Stancuvs DNA”. Fostul președinte al Consiliului Judeţean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, a fost achitat, alături de fostul vicepreședinte. Soluţia nu este definitivă.

Potrivit datelor transmise de la Tribunalul Vrancea, judecătorii l-au achitat pe inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, pentru infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală, şi infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă continuată. S-a dispus achitarea inculpatului Gheorghe Bunea Stancu şi pentru infracţiunea de conflict de interese.

Instanţa l-a achitat şi pe inculpatul Mija Florin, fost vicepreşedinte CJ Brăila, pentru abuz în serviciu, dar şi pe inculpatul Moisiu Nicolae acuzat tot de abuz în serviciu. Au fost dispuse achitări şi faţă de ceilalţi inculpaţi.

Decizia Tribunalului Vrancea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

În dosarul „Stancu vs DNA”, Gheorghe Bunea Stancu a fost judecat pentru infracţiuni de corupţie, alături de alţi funcţionari ai Consiliului Judeţean Brăila, fiind vorba de acordarea unor contracte considerate de procurori preferenţiale, prejudiciul estimat de aceştia fiind de aproape 3 milioane lei.

Pe 2 octombrie 2014, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi a dispus trimiterea în judecată a lui Gheorghe Bunea Stancu, Florin Mija şi a încă 12 funcţionari, salariaţi ai CJ Brăila. Pe lista inculpaţilor apar şi trei societăţi de construcţii prin care s-ar fi derulat întreaga afacere, alături de cei doi administratori, numărul total al celor trimişi în faţa instanţei ridicându-se la 19.

Instanța a constatat că inculpatul Gheorghe Bunea Stancu s-a aflat sub măsura reținerii de la data de 07.08.2014 până la data de 08.08.2014 și sub cea a arestului la domiciliu de la 08.08.2014 până la data de 09.10.2014. De asemenea, instanța a constatat că inculpatul Mija Florin s-a aflat sub măsura reținerii de la data de 07.08.2014 până la data de 08.08.2014 și sub cea a arestului la domiciliu de la 08.08.2014 până la data de 09.10.2014.

”Respinge, ca nefondate, cererile de confiscare specială formulate în cauză. Ridică măsura sechestrului asigurător instituită, prin ordonanțele procurorului nr. 209/P/2009 din 24.09.2014 și din 26.09.2014, aceasta din urmă astfel cum a rămas definitivă prin încheierea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea pronunțată la 08.10.2014 în dos. nr. 2581/91/2014, asupra următoarelor bunuri:

– imobil situat în mun. Brăila, format din clădiri cu o valoare impozabilă de 1.940.892,26 lei, aparținând inculpatului Gheorghe Bunea Stancu;

– imobil situat în mun. Brăila, format din clădiri cu o valoare impozabilă de 1.323.620,25 lei și teren în suprafață de 340 mp, aparținând inculpatului Gheorghe Bunea Stancu;

– suma de 3650 euro ridicată de la acesta cu ocazia percheziției domiciliare și depusă la CEC pe bază de recipisă, aparținând inculpatului Gheorghe Bunea Stancu;

– imobil situat în mun. Brăila, cu o valoare impozabilă de 133.108,14 lei, aparținând inculpatului Mija Florin;

– autoturism marca BMW X3 aparținând inculpatului Mija Florin;” se menționează în decizia instanței de la Focșani.

