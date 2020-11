Numele meu este Adrian Tabarac, am 33 de ani și, până luna trecută, am fost președinte al organizației municipale a PNL Brăila. Am condus, în anii din urmă, organizația de tineret a partidului și mi-am dedicat, cu încredere și optimism, o parte din anii tinereții mele partidului pe care îl conduceți, într-un județ în care PSD (sub diversele sale denumiri, manifestări și forme) domină comunitatea de treizeci de ani.

Domnule Președinte, în PNL Brăila sunt oameni capabili. Profesori, oameni de afaceri, medici, foști ofițeri, ingineri, economiști, oameni cu înaltă calificare și de o înaltă ținută morală. Oameni alături de care am muncit, alături de care am ținut piept presiunilor PSD, alături de care am sperat ani și ani de zile. Vă rog să vă puneți în locul lor și în locul celor care ar dori să voteze la Brăila cu PNL și să vă întrebațicum se simt văzând cine ar urma să-i reprezinte în următorii patru ani în Parlament. Eu am făcut exercițiul ăsta de imaginație și singurul lucru firesc pe care am putut să îl fac imediat după aceea a fost să îmi dau demisia din funcția de președinte al organizației municipale a PNL Brăila până la momentul în care lucrurile vor intra într-o normalitate în această organizație. Fiindcă stă în puterea dumneavoastră să îndreptați lucrurile și la Brăila.