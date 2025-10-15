FOTBAL / ROMÂNIA U21, VICTORIE ÎMPOTRIVA CIPRULUI

Naționala de tineret a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 2-0, marți seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, într-un meci din Grupa A a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2027.

Tricolorii pregătiți de Costin Curelea au controlat jocul și s-au impus prin golurile marcate de Atanas Trică și Rareș Burnete. Atacantul crescut în fotbalul brașovean de cei de la Colțea a mai ratat și alte șanse importante pentru România.

Luna viitoare, România va întâlni cele mai dificile adversare din grupă, Finlanda în deplasare, pe 14 noiembrie, și Spania acasă, pe 18 noiembrie.