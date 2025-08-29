FOTBAL: UNIVERSITATEA CRAIOVA S-A CALIFICAT ÎN GRUPA CONFERENCE LEAGUE

De către

Universitatea Craiova a câștigat cu 3-1 în fața echipei turce Istanbul Basaksehir, joi seara, pe stadionul „Ion Oblemenco”, meciul din manșa secundă a play-off-ului din Conference League, a treia competiție valorică din fotbalul european.

Craiova s-a impus cu 2-1 și în partida tur, de la Istanbul.

În partida disputata pe teren propriu, Craiova a făcut un meci spectaculos, împinsă de la spate de 28.000 de spectatori.

Formația turca a deschis scorul în minutul 7, prin Davie Selke.

Oltenii au revenit rapid, în minutul 9, prin Alexandru Cicâldău, din pasa capitanului Nicușor Bancu.

Craiova a făcut 2-1 până la pauză, în minutul 27. Nicușor Bancu a oferit a două pasă de gol, de data aceasta pentru Ștefan Baiaram.

În minutul 80, Istanbul Basaksehir a rămas în 10 după ce Christopher Operi a fost eliminat.

În minutul 81, Craiova a dat lovitura de grație, pe contraatac, prin Steven Nsimba, servit excelent de Anzor Mekvabishvili. Ambii jucători au intrat în repriza a doua.

În urma celor două rezultate, Universitatea Craiova a trecut de mult mai experimentata Istanbul Basaksehir cu 5-2 și va juca, în premieră, în grupele unei competiții europene.